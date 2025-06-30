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  4. Вирц в Ливерпуле: со своим уставом – в свой монастырь
Англия
30 июня 2025, 12:38 |
294
1

Вирц в Ливерпуле: со своим уставом – в свой монастырь

Sport.ua – о перестройке «красных» в связи с приходом самого дорогого немца в истории

30 июня 2025, 12:38 |
294
1
Вирц в Ливерпуле: со своим уставом – в свой монастырь
ФК Ливерпуль. Флориан Вирц

Флориан Вирц, самый дорогостоящий входящий трансфер в истории «Ливерпуля» и одновременно самый дорогой немецкий игрок в истории, – это футболист, вокруг которого непременно будет строиться игра «красных» в следующем сезоне. И в последующих сезонах тоже. Если, конечно же, Флориана будут обходить травмы.

Потому что иначе просто быть не может. Не может игрок, стоящий 135 миллионов евро, оказаться не на ведущих ролях в команде, которая потратила на него такие шальные деньги.

Но сможет ли дорогостоящий новичок чемпионов Англии оправдать столь высокое доверие? С другой стороны, сможет ли «Ливерпуль», а конкретно – наставник мерсисайдцев Арне Слот – как можно удачнее «ввинтить» рекордсмена-новобранца в структурные построения команды, при этом надеясь и на высокий КПД Вирца, а также на то, чтобы это внедрение не принесло команде неожиданных проблем.

Как видим, даже в таком, казавшемся на первый взгляд очевидном вопросе, учитывая его цену, есть своя подноготная. Потому что найдутся свежие примеры, когда трансферы «100+» оказывались пустышкой.

Найдутся и критики этого рекордного трансфера «красных», небезосновательно считающие, что на данный момент «Ливерпулю» более необходим центральный нападающий, а не атакующий полузащитник. Давайте во всем этом попытаемся разобраться.

***

Сначала – о цене вопроса. Не переплатил ли «Ливерпуль» в данном случае? Понятное дело, что ответить на этот вопрос однозначно хотя бы до старта сезона – дело неблагодарное. И это – как минимум. Потому что лишь игра может ответить исчерпывающе на все вопросы. К тому же, нужно учитывать, что каким бы гением не был тот или иной самородок, вопрос акклиматизации еще никто не отменял. И в этой связи пример с Мбаппе в «Реале» будет более чем показательным.

Однако, если рассматривать ситуацию на момент конкретного перехода Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль», то можно предположить, подчеркиваю – предположить, – что англичане, как минимум, не прогадали. И вот почему.

«Леверкузен» изначально хотел заполучить за своего главного таланта порядка 150 миллионов. В итоге высокие договаривающиеся стороны сторговались на цифре, которая ниже на полтора десятка млн. Насколько я могу предполагать, судя по общедоступной информации, «Байер» продешевил в конкурентном случае еще и потому, что сам футболист настоял на своем трансфере именно туда. Стало быть, сам «Ливерпуль» чувствовал себя если и не хозяином положения при переговорах, то, во всяком случае, стороной, умеющий играть на понижение.

Опять-таки, если судить по информации западных СМИ, в первую очередь немецких, «Бавария» была готова предложить «фармацевтам» требуемые 150 миллионов. При таком раскладе мюнхенский клуб готов был задействовать и «Адидас».

И при таком раскладе и Вирц бы оказался в выигрыше. То есть, насколько я могу судить, у него бы оказалась более высокая заработная плата, чем в «Ливерпуле». Тем не менее, главная надежда сборной Германии выбрала не главный германский клуб, а «Ливерпуль».

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Значит, и в этой связи нужно отдать должное менеджерам «красных», сумевшим сравнительно в короткий срок «окучить» эту самую главную немецкую надежду.

***

Теперь что касается соотношения цена – качество. В первую очередь возвращаюсь к вышеупомянутому тезису: ответ на все вопросы даст сезон. Однако своего рода ответ на этот вопрос уже есть. И он достаточно очевиден. Потому что 135 млн было уплачено не за кота в мешке и не за мастера одного сезона, а за действительно уникального в своем роде игрока.

Если говорить по большому счету, то Флориан Вирц – это в определенной степени немецкий Ламин Ямаль.

Уже в 17 лет Вирц дебютировал в первой команде «Байера». В этом же возрасте он стал автором забитого мяча в Бундеслиге. Самым молодым автором забитого мяча и в истории «Байера», и вообще в чемпионате Германии.

А еще он самый молодой игрок в истории Бундеслиги, который отметился более десятью забитыми мячами до своего 19-летия. И пятьдесят поединков в чемпионате Германии он тоже наиграл в самом нежном возрасте.

То есть, это явно не случайный персонаж. Почему же его та же «Бавария» не засватала раньше, когда он только засветился? Дело в том, что на самом взлете своей карьеры Вирц получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок колена. Из-за этого он и выпал из поля зрения футбольных топов.

Флориан был вне игры больше полгода. Но когда вернулся, то полностью подтвердил свой высочайший статус.

Вклад Вирца в историческое чемпионство «Байера» сложно переоценить. В цифрах это 11+12, однако нужно зрить глубже в корень, ибо этот парень являлся системообразующим игроком «фармацевтов». Что лишний раз подтвердилось и на примере минувшего сезона. В цифрах это 16+15 во всех турнирах.

Анонсированный уход Хаби Алонсо в «Реал» запустил механизм масштабной перестройки «Байера». Вирц там уже не мог оставаться. Ему обязательно нужно было повышать градус. В качестве такого повышения он выбрал лагерь действующего чемпиона Англии.

Наверняка «Ливерпуль» и конкретно Арне Слот сумели подобрать наиболее уместные аргументы, чтобы убедить Вирца перебраться именно на «Энфилд». И вряд ли главным аргументом в этой связи стал переход к «красным» партнера Флориана по «Байеру» – Фримпонга. Скорее, то один из факторов.

А главный, наверное – это уверение официальных лиц «Ливерпуля», что Флориан Вирц станет главным лицом нового проекта под названием «Ливерпуль». По всей видимости, ни в «МанСити», ни в «Баварии» в подобном Вирца не могли заверить. Вот он и предпочел уйти туда, где будет королем бала, а не одним из званых гостей.

***

Теперь вопрос в том, на какой позиции будет играть «король бала» в «Ливерпуле». В этой связи вариантов ответа может быть сразу несколько, учитывая, в первую очередь, широкую тактическую вариативность Слота.

Однако, все же наиболее реальной для Флориана видится роль «десятки» в схеме 4-2-3-1. Собственно, это одна из любимый формаций Слота в «Ливерпуле». Ранее, то есть в «Фейеноорде», Арне чаще всего использовал «голландскую» модель игры – 4-3-3. Он использует ее и с «красными», но как альтернативную.

Если Слот намерен использовать Вирца именно как атакующего полузащитника, то именно при таком подходе немец наиболее продуктивен. Во всяком случае, и в «Байере», и в сборной Германии Флориана чаще всего задействовали именно в этой позиции.

Пострадает ли при таком раскладе Доминик Собослаи, который доселе использовался Слотом в качестве «десятки»? Мне видится, что вряд ли. Эти футболисты хоть и похожи характеристиками с точки зрения акцентирования на атаку и ведения игры, но в данной схеме венгра можно чуть отодвинуть к опорной зоне. Без вреда и для опорной зоны, и для финальной трети поля.

В случае, если Слот все-таки решит попробовать сыграть в свою некогда любимую схему 4-3-3, то в ней Вирцу может быть отведено место левого атакующего полузащитника.

В принципе, эта позиция ему тоже не чужда. Играл он на ней. Да и когда он играл в центре полузащиты, все равно очень часто смещался на левый фланг, чтобы оттуда разгонять атаку, смещаясь в центр. То есть, проблемой и такая роль для молодого немца быть не должна.

Также возможен вариант, что в этой же схеме – 4-3-3 – Флориану будет отведена роль «ложной девятки». И в этой ипостаси он уже был.

Плюсом такой формации могут стать активные подключения фланговых новичков – Фримпонга и Керкеза, что, в свою очередь, развязывает руки Вирцу, которому не нужно будет в поисках мяча смещаться на фланги.

ФК Ливерпуль. Флориан Вирц

К тому же, за своей спиной он будет чувствовать поддержку и Собослаи, и Гравенберха. При таком варианте развития событий Флориан становится главным плеймейкером команды.

Собственно, он фактически при любом раскладе будет главным плеймейкером «Ливерпуля» в новом сезоне. Ведь, окромя упомянутых позиций, Вирц имеет опыт игры и правого вингера, и центрального нападающего, и даже опорника.

Так что, учитывая его универсализм, почти идеальное видение поля, умение и начинать атаки, и их завершать, этот футболист будет одинаково полезен на новом месте в любом качестве. А уж задача Слота – выбрать для этого разностороннего таланта оптимальное место.

Справится ли Слот со своей непростой, но интересной задачей – посмотрим уже по ходу сезона. Но то, что Флориан Вирц однозначно будет главной движущей силой «красных», можно не сомневаться уже сейчас.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Andromed
я думаю Вірцу на початку однозначно потрібно буде адаптуватися до гри Слота, а далі зможе стати головним мозгом команди
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