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  4. «Есть сходство с Кварцяным». Эксперт высказался о новом тренере Шахтера
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 13:34 |
494
2

«Есть сходство с Кварцяным». Эксперт высказался о новом тренере Шахтера

Олег Федорчук поделился мнением об Арде Туране

30 июня 2025, 13:34 |
494
2
«Есть сходство с Кварцяным». Эксперт высказался о новом тренере Шахтера
ФК Шахтер. Арда Туран

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о новом главном тренере донецкого «Шахтера» Арду Туране:

«Сможет ли Туран в первый год вернуть «Шахтеру» чемпионство? Теоретически это возможно, учитывая лучшие финансовые возможности клуба по сравнению с конкурентами. Но есть одно но. Прошлого наставника «горняков» очень сильно превозносили. Я помню эти пафосные высказывания игроков, руководства клуба, особенно старался Дарио Срна. Но у него не было серьезной истории. Марино Пушич не дал «Шахтеру» в полной мере того, чего от него ждали.

Что мы знаем об Арде Туране как тренере? Если говорить глобально, то для нас это неизвестность. Мы не знаем его концепции. Я почитал несколько интервью и могу сказать, что у Турана есть некое сходство с Виталием Кварцяным. Глаза должны гореть, нужно умирать на поле. Но это работает на одну игру, не больше. Туран эмоционален, но в Турции никаких титулов не завоевал. Поэтому здесь ситуация 50 на 50. Пока единственное преимущество «Шахтера» в том, что команду никто из основных футболистов не покидал. А это важный момент, когда приходит новый наставник. У дончан молодая команда. И даже если тренер не будет делать ничего сверхъестественного, футболисты, по своей природе, все равно будут расти до 24 лет. Игру «Шахтера» Арды Турана, думаю, мы увидим где-то после семи туров».

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Перець
навіть вже матюкатися навчився по українські
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