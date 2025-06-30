Кристиан КИВУ: «Мы готовы с первого дня»

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от матча 1/8 финала клубного чемпионата мира против бразильского «Флуминенсе»:

«Мы готовы, как и с самого начала, отдать дань уважения этому турниру, отдать дань уважения тому, что символизирует наша команда. Мы готовы с первого дня, а сейчас отдохнули несколько дней. Условия здесь отличаются от тех, что были на Западном побережье, где было прохладнее. Мы готовы: хотим показать все, на что способны, хотим быть в лучшей форме.

Маркус Тюрам? Он присоединился к команде на тренировках, которые прошли хорошо, боль в бедре прошла, но посмотрим.

Тиаго Силва? У него была удивительная карьера, одна из лучших в своей роли. Я всегда его ценил.

Когда мы уезжали из Милана, мы учли эти обстоятельства, поэтому некоторые ребята из команды U-20 остались с нами и помогли нам поднять уровень тренировок. Травмы – это часть игры, некоторые проблемы возникают в конце сезона, и их нужно проверить. Другие игроки, такие как Турам, Фраттези и Чалханоглу, пытаются вернуться в форму. Мы решили отправить Давиде обратно в Милан, чтобы оценить его состояние.

Сейчас все команды имеют амбиции пройти дальше в турнире. «Флуминенсе» – команда с качественным составом, опытом и интенсивностью. Матч против «Ривер Плейт» был полезен, поскольку заставил нас изменить тактику, и это положительный момент. Завтра нам придется сделать то же самое, мы должны быть готовы, понимать моменты игры. Учитывая то, что мы сделали в Сиэтле, я думаю, что мы готовы к этому вызову.

«Флуминенсе»? Они сразу взялись за дело, возможно, с «Боруссией» Дортмунд, поскольку это была первая игра в группе, они предпочли сыграть вничью, чтобы потом покорить таблицу в следующих играх. Следующий матч – плей-офф, с дополнительным временем и пенальти, если до этого дойдет. Мы должны оставаться сосредоточенными, избегать ошибок и использовать их. Физически это будет тяжело для всех: температура также будет испытанием для соперников и может создать проблемы любой команде. Бразильские команды имеют отличный менталитет, они поднимают уровень этих соревнований. 4 команды в 1/8 финала – это очень хорошо для их движения. Бразильские игроки делают этот вид спорта таким замечательным.

Протокол погоды? Приехать на стадион, а потом узнать, что матч может быть перенесен, будет проблемой. Чтобы играть в такие матчи, нужно хорошо подготовиться: правильно питаться, пить в определенное время. Это обязательные условия, чтобы выдержать 120 минут матча. Надеюсь, они проявят ответственность и примут решение до 12-й, поскольку я тоже читал о штормовом предупреждении.

Что изменилось в тренировочном процессе? Ничего, все по-прежнему. Некоторые игроки вернулись, некоторые вынуждены были уехать, но у нас та же страсть и амбиции. Мы хотим завершить турнир на высокой ноте».

Матч «Интер» – «Флуминенсе» состоится 30 июня в 22:00 по киевскому времени.