Тигр на свободе. Легендарный колумбиец перешел в статус свободного агента
Радамель Фалькао попрощался с родным клубом «Мильонариос»
39-летний центральный нападающий Радамель Фалькао покинул расположение колумбийского клуба «Мильонариос» по завершению срока действия контракта.
По информации «Мильонариос», легендарный футболист решил не продолжать сотрудничество с клубом и перешел в статус свободного агента.
«Спасибо, Радамель, за то, что носил наши цвета и отдавал все ради нашего герба. Спасибо за то, что позволил нашей истории получить еще одну славную главу, в которой величайшая легенда колумбийского футбола стала частью нашего клуба.
Радамель «Тигр» Фалькао был, есть и будет оставаться нашим Послом! Вечная благодарность!», – написала пресс-служба клуба.
Фалькао присоединился к «Мильонариос» перед стартом сезона 2024/25. В течение игрового года форвард отыграл 29 матчей, оформил 11 голов.
Культовый колумбиец за свою карьеру выступал за такие известные клубы: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Атлетико», «Порту», «Монако», «Галатасарай».
На счету футболиста 12 выигранных трофеев на клубном уровне, среди которых присутствуют два кубка Лиги Европы и один Суперкубок УЕФА.
¡Gracias eternas Tigre! 🐯💙 @FALCAO pic.twitter.com/1b96q65qIe— Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 2, 2025
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