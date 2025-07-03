Тигр на свободе. Легендарный колумбиец перешел в статус свободного агента

39-летний центральный нападающий Радамель Фалькао покинул расположение колумбийского клуба «Мильонариос» по завершению срока действия контракта.

По информации «Мильонариос», легендарный футболист решил не продолжать сотрудничество с клубом и перешел в статус свободного агента.

«Спасибо, Радамель, за то, что носил наши цвета и отдавал все ради нашего герба. Спасибо за то, что позволил нашей истории получить еще одну славную главу, в которой величайшая легенда колумбийского футбола стала частью нашего клуба.

Радамель «Тигр» Фалькао был, есть и будет оставаться нашим Послом! Вечная благодарность!», – написала пресс-служба клуба.

Фалькао присоединился к «Мильонариос» перед стартом сезона 2024/25. В течение игрового года форвард отыграл 29 матчей, оформил 11 голов.

Культовый колумбиец за свою карьеру выступал за такие известные клубы: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Атлетико», «Порту», «Монако», «Галатасарай».

На счету футболиста 12 выигранных трофеев на клубном уровне, среди которых присутствуют два кубка Лиги Европы и один Суперкубок УЕФА.