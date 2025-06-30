КОЧЕРГИН: «Как это произошло? Почему именно сейчас? Было сложно»

Украинский полузащитник Владислав Кочергин рассказал о тяжелой травме, которую получил в расположении польского клуба Ракув.

– Владислав, расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы получили травму.

– Это произошло на тренировке, буквально на ровном месте. Я отправился в отбор и хотел резко изменить направление движения. В тот момент нога немного поехала, я попытался оттолкнуться от нее – и вдруг почувствовал хруст. Боль была острой, но длилась всего секунд десять. Позже отпустило. Через пол часа я уже был на МРТ, а вечером узнал диагноз – разрыв передних крестообразных связок колена.

- Поняли ли сразу, что речь идет о чем-то серьезном? Какими были первые эмоции?

– В первые часы после этого было ощущение опустошения. В голове кружились мысли: «Как это произошло? Почему именно сейчас?» Было трудно принять действительность.

– Окончательный диагноз – разрыв связок. Рассматривали ли вариант без операции?

– Нет, при такой травме операция необходима. Я консультировался с друзьями, знакомыми, врачами, слушал и советы клуба. В конце концов, решил, что операцию мне сделают в Польше – в Познани, у главного врача сборной Польши Яцека Ярошевского. Его многие рекомендовали, поэтому выбор был осознанным, – сказал Кочергин.

Медицинское обследование выявило у Владислава разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. В связи с этим игрок был вынужден лечь на успешно завершившуюся операцию.