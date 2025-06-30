Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОЧЕРГИН: «Как это произошло? Почему именно сейчас? Было сложно»
Польша
30 июня 2025, 10:25 | Обновлено 30 июня 2025, 10:36
252
0

КОЧЕРГИН: «Как это произошло? Почему именно сейчас? Было сложно»

Владислав Кочергин рассказал о своей травме

30 июня 2025, 10:25 | Обновлено 30 июня 2025, 10:36
252
0
КОЧЕРГИН: «Как это произошло? Почему именно сейчас? Было сложно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник Владислав Кочергин рассказал о тяжелой травме, которую получил в расположении польского клуба Ракув.

– Владислав, расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы получили травму.

– Это произошло на тренировке, буквально на ровном месте. Я отправился в отбор и хотел резко изменить направление движения. В тот момент нога немного поехала, я попытался оттолкнуться от нее – и вдруг почувствовал хруст. Боль была острой, но длилась всего секунд десять. Позже отпустило. Через пол часа я уже был на МРТ, а вечером узнал диагноз – разрыв передних крестообразных связок колена.

- Поняли ли сразу, что речь идет о чем-то серьезном? Какими были первые эмоции?

– В первые часы после этого было ощущение опустошения. В голове кружились мысли: «Как это произошло? Почему именно сейчас?» Было трудно принять действительность.

– Окончательный диагноз – разрыв связок. Рассматривали ли вариант без операции?

– Нет, при такой травме операция необходима. Я консультировался с друзьями, знакомыми, врачами, слушал и советы клуба. В конце концов, решил, что операцию мне сделают в Польше – в Познани, у главного врача сборной Польши Яцека Ярошевского. Его многие рекомендовали, поэтому выбор был осознанным, – сказал Кочергин.

Медицинское обследование выявило у Владислава разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. В связи с этим игрок был вынужден лечь на успешно завершившуюся операцию.

По теме:
Еще один легионер покинул Черноморец
Футболист Динамо не нужен Шовковскому. Проведет сезон 2025/26 в аренде
ФОТО. Кочергин успешно перенес операцию на травмированном колене
Владислав Кочергин травма Ракув Ченстохова чемпионат Польши по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Волейбол | 29 июня 2025, 22:12 22
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу

В финале наши девушки разгромили венгерок

«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
Бокс | 30 июня 2025, 09:20 1
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка

Фрэнк Уоррен высказался по поводу этой ситуации

Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Футбол | 30.06.2025, 06:23
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Играл со статуями. Ибрагимович резко высказался о партнерах Месси
Футбол | 30.06.2025, 10:18
Играл со статуями. Ибрагимович резко высказался о партнерах Месси
Играл со статуями. Ибрагимович резко высказался о партнерах Месси
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Футбол | 30.06.2025, 07:44
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
29.06.2025, 10:00 17
Волейбол
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
29.06.2025, 00:55 2
Футбол
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
28.06.2025, 21:30 21
Волейбол
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
28.06.2025, 12:25 7
Футбол
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 1
Футбол
Украина поднялась в рейтинге FIVB после выхода в финал ЗЕ. Где теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после выхода в финал ЗЕ. Где теперь?
28.06.2025, 22:50 1
Волейбол
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
29.06.2025, 05:12 12
Футбол
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
28.06.2025, 19:34 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем