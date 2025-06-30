Интер Милан

30.06.2025 22:00 - : -
Клубный чемпионат мира30 июня 2025, 11:44 | Обновлено 30 июня 2025, 11:45
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Интер – Флуминенсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025
30 июня 2025, 11:44 | Обновлено 30 июня 2025, 11:45
58
0
30 июня будет проведен поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира между коллективами «Интер» и «Флуминенсе».
Местом проведения матча станет арена «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Флуминенсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – ФлуминенсеСмотреть трансляцию
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