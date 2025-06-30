Интер Милан

30 июня будет проведен поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира между коллективами «Интер» и «Флуминенсе».

Местом проведения матча станет арена «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Флуминенсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция