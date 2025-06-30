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30.06.2025 22:00 - : -
Флуминенсе
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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 11:44 | Обновлено 30 июня 2025, 11:45
58
0

Интер – Флуминенсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025

30 июня 2025, 11:44 | Обновлено 30 июня 2025, 11:45
58
0
Интер – Флуминенсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 июня будет проведен поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира между коллективами «Интер» и «Флуминенсе».

Местом проведения матча станет арена «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Флуминенсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Флуминенсе
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Трансляция матча В эфире

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Кристиан Киву Флуминенсе Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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