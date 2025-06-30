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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 10:16 |
290
0

Европейские клубы не входят в топ-15 команд мира по количеству матчей

Лидируют в рейтинге бразильские команды

30 июня 2025, 10:16 |
290
0
Европейские клубы не входят в топ-15 команд мира по количеству матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал сводную таблицу количества матчей, сыгранных клубами с начала июля 2024 года.

Этот рейтинг наглядно показал разницу между южноамериканским и европейским футболом.

Ни одна команда из Европы не входит в топ-15 клубов по количеству сыгранных матчей. Самое высокое место занимает мадридский Реал (16).

Рейтинг команд по количеству сыгранных матчей (начиная с июля 2024 года):

  • 78 – Коринтианс
  • 76 – Фламенго
  • 75 – Атлетико Минейро
  • 73 – Баия
  • 72 – Ботафого
  • 70 – Алахуэленсе
  • 70 – Флуминенсе
  • 69 – Палмейрас
  • 69 – Атлетико Насьональ
  • 67 – Сан-Паулу

...

  • 65 – Реал

...

  • 62 – Интер Милан
  • 62 – ПСЖ
  • 61 – Челси

Флуминенсе, Палмейрас, Реал, Интер, ПСЖ и Челси еще сыграют как минимум один матч на нынешнем клубном чемпионате мира.

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Коринтианс Фламенго Атлетико Минейро Баия Ботафого Алахуэленсе Флуминенсе Палмейрас Атлетико Насьональ Сан-Паулу Реал Мадрид Интер Милан ПСЖ Челси клубный чемпионат мира по футболу статистика рейтинг
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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