Европейские клубы не входят в топ-15 команд мира по количеству матчей
Лидируют в рейтинге бразильские команды
Известный портал Transfermarkt опубликовал сводную таблицу количества матчей, сыгранных клубами с начала июля 2024 года.
Этот рейтинг наглядно показал разницу между южноамериканским и европейским футболом.
Ни одна команда из Европы не входит в топ-15 клубов по количеству сыгранных матчей. Самое высокое место занимает мадридский Реал (16).
Рейтинг команд по количеству сыгранных матчей (начиная с июля 2024 года):
- 78 – Коринтианс
- 76 – Фламенго
- 75 – Атлетико Минейро
- 73 – Баия
- 72 – Ботафого
- 70 – Алахуэленсе
- 70 – Флуминенсе
- 69 – Палмейрас
- 69 – Атлетико Насьональ
- 67 – Сан-Паулу
...
- 65 – Реал
...
- 62 – Интер Милан
- 62 – ПСЖ
- 61 – Челси
Флуминенсе, Палмейрас, Реал, Интер, ПСЖ и Челси еще сыграют как минимум один матч на нынешнем клубном чемпионате мира.
Poche squadre al mondo, da un anno a questa parte, hanno giocato più dei Nerazzurri. Una è proprio il Fluminense 🇧🇷 pic.twitter.com/TXLB9NrkCl— Transfermarkt.it (@TMit_news) June 30, 2025
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