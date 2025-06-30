Европейские клубы не входят в топ-15 команд мира по количеству матчей

Известный портал Transfermarkt опубликовал сводную таблицу количества матчей, сыгранных клубами с начала июля 2024 года.

Этот рейтинг наглядно показал разницу между южноамериканским и европейским футболом.

Ни одна команда из Европы не входит в топ-15 клубов по количеству сыгранных матчей. Самое высокое место занимает мадридский Реал (16).

Рейтинг команд по количеству сыгранных матчей (начиная с июля 2024 года):

78 – Коринтианс

76 – Фламенго

75 – Атлетико Минейро

73 – Баия

72 – Ботафого

70 – Алахуэленсе

70 – Флуминенсе

69 – Палмейрас

69 – Атлетико Насьональ

67 – Сан-Паулу

...

65 – Реал

...

62 – Интер Милан

62 – ПСЖ

61 – Челси

Флуминенсе, Палмейрас, Реал, Интер, ПСЖ и Челси еще сыграют как минимум один матч на нынешнем клубном чемпионате мира.