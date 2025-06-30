Первый новичок. Эпицентр подписал экс-игрока Шахтера

Как стало известно Sport.ua, дебютант УПЛ заключил контракт с 29-летним нападающим Андреем Борячуком, который в прошлом сезоне защищал цвета «Металлиста 1925». Он также ранее выступал за «Шахтер», «Мариуполь», «Рух», венгерский «Медьокевешд», турецкий «Ризеспор». В активе Борячука есть и сыгранные матчи в составе сборной Украины разных возрастных групп.

По имеющейся информации, в расположении подолян находятся еще 5 потенциальных новичков, самый известный из них – универсал Игорь Кирюханцев из «Зари».

30 июня подопечные Сергея Нагорняка проведут первый спарринг – с винницкой «Нивой».