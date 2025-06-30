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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 09:56 | Обновлено 30 июня 2025, 09:57
1942
0

Первый новичок. Эпицентр подписал экс-игрока Шахтера

В команде Сергея Нагорняка находятся еще пять потенциальных новичков

30 июня 2025, 09:56 | Обновлено 30 июня 2025, 09:57
1942
0
Первый новичок. Эпицентр подписал экс-игрока Шахтера
ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Как стало известно Sport.ua, дебютант УПЛ заключил контракт с 29-летним нападающим Андреем Борячуком, который в прошлом сезоне защищал цвета «Металлиста 1925». Он также ранее выступал за «Шахтер», «Мариуполь», «Рух», венгерский «Медьокевешд», турецкий «Ризеспор». В активе Борячука есть и сыгранные матчи в составе сборной Украины разных возрастных групп.

По имеющейся информации, в расположении подолян находятся еще 5 потенциальных новичков, самый известный из них – универсал Игорь Кирюханцев из «Зари».

30 июня подопечные Сергея Нагорняка проведут первый спарринг – с винницкой «Нивой».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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