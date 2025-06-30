Лучший бомбардир Динамо U-19 уехал на сборы с другим клубом УПЛ

Украинский вингер киевского «Динамо» Дмитрий Кремчанин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19 по итогам прошлого сезона, начал подготовку к новому сезону с луганской «Зарей».

Футболист появился на командном фото по тренировочным сборам луганцев, на котором также заметили еще одного динамовца – Новина Малыша, прошедшего в сезоне в Ворскле.

Дмитрий должен был отправиться на учебно-тренировочные сборы вместе с первой командой киевского «Динамо», но в итоге оказался ненужным Александру Шовковскому.

Ранее сообщалось, что Милевский рассказал, кто для него был лучшим тренером Динамо