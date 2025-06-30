Лучший бомбардир Динамо U-19 уехал на сборы с другим клубом УПЛ
Дмитрий Кремчанин тренируется с луганской «Зарей»
Украинский вингер киевского «Динамо» Дмитрий Кремчанин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19 по итогам прошлого сезона, начал подготовку к новому сезону с луганской «Зарей».
Футболист появился на командном фото по тренировочным сборам луганцев, на котором также заметили еще одного динамовца – Новина Малыша, прошедшего в сезоне в Ворскле.
Дмитрий должен был отправиться на учебно-тренировочные сборы вместе с первой командой киевского «Динамо», но в итоге оказался ненужным Александру Шовковскому.
Ранее сообщалось, что Милевский рассказал, кто для него был лучшим тренером Динамо
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