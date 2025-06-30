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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 11:21 |
209
0

Лучший бомбардир Динамо U-19 уехал на сборы с другим клубом УПЛ

Дмитрий Кремчанин тренируется с луганской «Зарей»

30 июня 2025, 11:21 |
209
0
Лучший бомбардир Динамо U-19 уехал на сборы с другим клубом УПЛ
ФК Динамо Киев. Дмитрий Кремчанин

Украинский вингер киевского «Динамо» Дмитрий Кремчанин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19 по итогам прошлого сезона, начал подготовку к новому сезону с луганской «Зарей».

Футболист появился на командном фото по тренировочным сборам луганцев, на котором также заметили еще одного динамовца – Новина Малыша, прошедшего в сезоне в Ворскле.

Дмитрий должен был отправиться на учебно-тренировочные сборы вместе с первой командой киевского «Динамо», но в итоге оказался ненужным Александру Шовковскому.

Ранее сообщалось, что Милевский рассказал, кто для него был лучшим тренером Динамо

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Дмитрий Кремчанин Заря Луганск Динамо Киев учебно-тренировочные сборы трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Идиотизм тренерского штаба Динамо дано не удивляет.
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