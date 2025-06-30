Бавария снова лидирует на КЧМ по количеству забитых мячей
Также мюнхенцы отличились и другими достижениями в этой игре
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Бавария победила Фламенго со счётом 4:2.
Бавария выиграла 9 из 10 своих матчей против неевропейских команд в официальных соревнованиях (еще один раз была зафиксирована ничья).
Мюнхенцы опередили Манчестер Сити по количеству забитых мячей на турнире этого года:
16 – Бавария
13 – Манчестер Сити
Бавария стала второй командой в истории клубных чемпионатов мира, забила 3 гола в ворота бразильской команды в первом тайме:
2011: Барселона против Сантоса
2025: Бавария против Фламенго
Мюнхенцы стали четвертым клубом, забившим 4 гола в ворота бразильской команды в межконтинентальном турнире:
1963: Милан против Сантоса
2011: Барселона против Сантоса
2023: Манчестер Сити против Флуминенсе
2025: Бавария против Фламенго
Впервые в своей истории Бавария дважды пропустила в матче межконтинентального турнира.
Сразу 3 игрока немецкого клуба имеют в своем активе 3 забитых мяча на турнире этого года: Джамал Мусиала, Майкл Олисе и Гарри Кейн.
В 1/4 финала Бавария сыграет с ПСЖ. Это будет уже 15-я официальная встреча между клубами. Только Барселона имеет в своем активе такое же количество матчей против ПСЖ (15).
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