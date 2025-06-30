Алексей ПАЛАМАРЧУК: «Переход в ЛНЗ? Сказали, что такой человек нужен»

Украинский голкипер Алексей Паламарчук поделился эмоциями после перехода в расположение черкасского ЛУЗ. Алексей отметил атмосферу в команде.

– Очень приятно, что получил вызов в такой замечательный проект. Очень интересно, что уже провел несколько тренировок. Очень нравится здесь атмосфера, коллектив, тренировка – все на самом высоком уровне.

– Как ты сказал, ты провел уже несколько тренировок с командой. Как оценишь тренировочный процесс?

– Сначала было очень тяжеловато, но все понимаем: в первый день собрания немного входим в режим, но потом уже разогреваешься и чувствуешь себя с каждым днем ​​лучше и лучше.

– Как возник вариант с переходом к нам? Почему выбрал именно нас?

– Сначала позвонил шеф-скаут, предложил, спросил. Потом позвонил генеральный директор, предложил такой вариант – и я недолго сомневался, потому что все подходило. Сказали, что такой человек нужен, можно сказать, как я, и сказали, что будут рассчитывать, что надо поддерживать всех.

И мне это очень подняло настроение, потому что понимаю, что хочется играть и добавлять с каждым днем, неважно, сколько тебе лет, и пытаться доказывать и помогать команде получать результаты.

– Как тебе удалось установить рекорд УПЛ по отраженным пенальти?

– Честно, сам не знаю, как это получалось. Один, затем второй, третий. Хотелось выручить просто команду в эти моменты, потому что понимал, что остались только я и противник. Потому пытался как-то вычитать, заставить пробить игрока в тот угол, который мне нужно было, – сказал Паламарчук.