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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 07:49 | Обновлено 30 июня 2025, 08:23
157
0

Алексей ПАЛАМАРЧУК: «Переход в ЛНЗ? Сказали, что такой человек нужен»

Новичок ЛНЗ пообщался с клубной пресс-службой

30 июня 2025, 07:49 | Обновлено 30 июня 2025, 08:23
157
0
Алексей ПАЛАМАРЧУК: «Переход в ЛНЗ? Сказали, что такой человек нужен»
ФК ЛНЗ. Алексей Паламарчук

Украинский голкипер Алексей Паламарчук поделился эмоциями после перехода в расположение черкасского ЛУЗ. Алексей отметил атмосферу в команде.

– Очень приятно, что получил вызов в такой замечательный проект. Очень интересно, что уже провел несколько тренировок. Очень нравится здесь атмосфера, коллектив, тренировка – все на самом высоком уровне.

– Как ты сказал, ты провел уже несколько тренировок с командой. Как оценишь тренировочный процесс?

– Сначала было очень тяжеловато, но все понимаем: в первый день собрания немного входим в режим, но потом уже разогреваешься и чувствуешь себя с каждым днем ​​лучше и лучше.

– Как возник вариант с переходом к нам? Почему выбрал именно нас?

– Сначала позвонил шеф-скаут, предложил, спросил. Потом позвонил генеральный директор, предложил такой вариант – и я недолго сомневался, потому что все подходило. Сказали, что такой человек нужен, можно сказать, как я, и сказали, что будут рассчитывать, что надо поддерживать всех.

И мне это очень подняло настроение, потому что понимаю, что хочется играть и добавлять с каждым днем, неважно, сколько тебе лет, и пытаться доказывать и помогать команде получать результаты.

– Как тебе удалось установить рекорд УПЛ по отраженным пенальти?

– Честно, сам не знаю, как это получалось. Один, затем второй, третий. Хотелось выручить просто команду в эти моменты, потому что понимал, что остались только я и противник. Потому пытался как-то вычитать, заставить пробить игрока в тот угол, который мне нужно было, – сказал Паламарчук.

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Алексей Паламарчук ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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