Украинский голкипер: «На месте Лунина я бы лучше ушел из Реала»

Украинский голкипер Леверкузенского Байера U-19 Александр Петренко заявил, что не хотел бы повторить путь Андрея Лунина, который является резервистом в мадридском «Реале».

«Я такой человек, что никогда не пойду в команду, где не буду играть. Это мои амбиции. Может, это не очень разумно, но я так чувствую. Если взять, например, Андрея Лунина – на его месте я бы лучше пошел в Вальядолид и играл там, чем сидел бы в Реале (Мадрид).

Когда я не играю – мне лучше задать прямой вопрос и услышать честный ответ. Поэтому я попросил найти мне возможность уйти куда-нибудь в аренду. В Баере предложили варианты с Викторией и Дуйсбургом», – сказал Александр.

Ранее сообщалось, что культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги.