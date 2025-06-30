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  4. Украинский голкипер: «На месте Лунина я бы лучше ушел из Реала»
Испания
30 июня 2025, 07:48 |
576
0

Украинский голкипер: «На месте Лунина я бы лучше ушел из Реала»

Александр Петренко считает, что лучше играть, чем сидеть на скамейке запасных

30 июня 2025, 07:48 |
576
0
Украинский голкипер: «На месте Лунина я бы лучше ушел из Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Леверкузенского Байера U-19 Александр Петренко заявил, что не хотел бы повторить путь Андрея Лунина, который является резервистом в мадридском «Реале».

«Я такой человек, что никогда не пойду в команду, где не буду играть. Это мои амбиции. Может, это не очень разумно, но я так чувствую. Если взять, например, Андрея Лунина – на его месте я бы лучше пошел в Вальядолид и играл там, чем сидел бы в Реале (Мадрид).

Когда я не играю – мне лучше задать прямой вопрос и услышать честный ответ. Поэтому я попросил найти мне возможность уйти куда-нибудь в аренду. В Баере предложили варианты с Викторией и Дуйсбургом», – сказал Александр.

Ранее сообщалось, что культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги.

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Андрей Лунин Александр Петренко Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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