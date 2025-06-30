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30 июня 2025, 03:43 | Обновлено 30 июня 2025, 03:44
307
0

ФОТО. Джорджина Родригес поделилась провокативными снимками

Джорджина Родригес зажгла в Instagram

30 июня 2025, 03:43 | Обновлено 30 июня 2025, 03:44
307
0
ФОТО. Джорджина Родригес поделилась провокативными снимками
Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес снова в центре внимания – сексуальный образ и шпильки в спортзале.

Пока Роналду отдыхает после изнурительного сезона в составе «Аль-Наср», Джорджина Родригес захватила Instagram смелой фотосессией. На новых снимках она позирует в белоснежном облегающем костюме, на шпильках и с гантелями — прямо в спортзале.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Гламур и фитнес в её исполнении выглядят как подиум.

Поклонники в восторге: почти 1,8 млн лайков и восторженные комментарии о её стиле и смелости.

Джорджина снова доказала — даже зал можно превратить в глянцевую площадку.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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