ФОТО. Джорджина Родригес поделилась провокативными снимками
Джорджина Родригес зажгла в Instagram
Джорджина Родригес снова в центре внимания – сексуальный образ и шпильки в спортзале.
Пока Роналду отдыхает после изнурительного сезона в составе «Аль-Наср», Джорджина Родригес захватила Instagram смелой фотосессией. На новых снимках она позирует в белоснежном облегающем костюме, на шпильках и с гантелями — прямо в спортзале.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Гламур и фитнес в её исполнении выглядят как подиум.
Поклонники в восторге: почти 1,8 млн лайков и восторженные комментарии о её стиле и смелости.
Джорджина снова доказала — даже зал можно превратить в глянцевую площадку.
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