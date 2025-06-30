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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 00:23 | Обновлено 30 июня 2025, 00:35
29
0

ВИДЕО. Жоржиньо с пенальти сократил отставание Фламенго от Баварии

В середине второго тайма у бразильского клуба появился шанс на спасение

30 июня 2025, 00:23 | Обновлено 30 июня 2025, 00:35
29
0
ВИДЕО. Жоржиньо с пенальти сократил отставание Фламенго от Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

29 июня в 23:00 проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария» играют на арене Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победитель матча выйдет в 1/4 финала, где встретится с французским клубом ПСЖ.

В середине второго тайма у бразильского клуба появился шанс на спасение.

Жоржиньо с пенальти сократил отставание Фламенго от Баварии (2:3).

ГОЛ! 2:3. Жоржиньо, 55 мин (пен)

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Фламенго Бавария клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Жоржиньо пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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