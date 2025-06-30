ВИДЕО. Жоржиньо с пенальти сократил отставание Фламенго от Баварии
В середине второго тайма у бразильского клуба появился шанс на спасение
29 июня в 23:00 проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.
Бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария» играют на арене Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс.
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Победитель матча выйдет в 1/4 финала, где встретится с французским клубом ПСЖ.
В середине второго тайма у бразильского клуба появился шанс на спасение.
Жоржиньо с пенальти сократил отставание Фламенго от Баварии (2:3).
ГОЛ! 2:3. Жоржиньо, 55 мин (пен)
⚽️ Jorginho buries the penalty!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
Flamengo pull one back — it’s now 2-3 with everything to play for!
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLABAY pic.twitter.com/5vqmfxWjQU
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