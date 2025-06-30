ВИДЕО. Жоржиньо с пенальти сократил отставание Фламенго от Баварии

29 июня в 23:00 проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария» играют на арене Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс.

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Победитель матча выйдет в 1/4 финала, где встретится с французским клубом ПСЖ.

В середине второго тайма у бразильского клуба появился шанс на спасение.

Жоржиньо с пенальти сократил отставание Фламенго от Баварии (2:3).

ГОЛ! 2:3. Жоржиньо, 55 мин (пен)