Еще один легионер покинул Черноморец

В межсезонье одесский «Черноморец» покинула большая группа футболистов, среди которых есть и легионеры.

До недавнего времени судьба одного из них, бразильского полузащитника Жоао Нето, была под вопросом. Этот игрок осенью прошлого года получил тяжелую травму колена, которая вывела его из строя на длительный срок. После хирургического вмешательства он восстанавливался в Бразилии под наблюдением врачей и реабилитолога, однако ожидаемое в марте прошлого года возвращение в Одессу не состоялось.

Как стало известно Sport.ua, в «Черноморце» на помощь 22-летнего представителя Южной Америки не рассчитывают. Причин несколько: длительный срок постреабилитационной адаптации, недостаток игровой практики и дополнительные трансферные расходы. К тому же, этот футболист был приглашен в одесский клуб предшественником нынешнего главного тренера Александра Кучера – Александром Бабичем. Есть минусы для дальнейшего сотрудничества и для самого футболиста, в планы которого не входили выступления в первой лиге.

За время пребывания в «Черноморце» Жоао Нето успел принять участие в 4 матчах, в общей сложности отыграв всего 106 минут.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, каких футболистов просматривает Кучер в «Черноморце».