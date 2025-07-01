Суркис узнал сумму, которую получит за трансфер Забарного в ПСЖ

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный готовится покинуть «Борнмут».

Английский клуб принял предложение от «ПСЖ» – 70 миллионов евро, в ближайшее время Илья станет игроком победителя Лиги чемпионов. Отметим, что 20% от суммы трансфера получит бывший клуб Забарного «Динамо» Киев. Таким образом киевляне заработают 14 миллионов евро.

Напомним, что зимой 2023 года Илья Забарный перешел из «Динамо» в «Борнмут» за 22,7 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.