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  4. Суркис узнал сумму, которую получит за трансфер Забарного в ПСЖ
Англия
01 июля 2025, 01:00 |
745
2

Суркис узнал сумму, которую получит за трансфер Забарного в ПСЖ

Илья готовится надеть футболку «ПСЖ»

01 июля 2025, 01:00 |
745
2
Суркис узнал сумму, которую получит за трансфер Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный готовится покинуть «Борнмут».

Английский клуб принял предложение от «ПСЖ» – 70 миллионов евро, в ближайшее время Илья станет игроком победителя Лиги чемпионов. Отметим, что 20% от суммы трансфера получит бывший клуб Забарного «Динамо» Киев. Таким образом киевляне заработают 14 миллионов евро.

Напомним, что зимой 2023 года Илья Забарный перешел из «Динамо» в «Борнмут» за 22,7 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
Хто дізнався, Суркіс, який підписував контракт бозна коли - коли ще Ілюху в Борнмут продавав, чи копіпастер "новин" Дмитро Олійник, який щойно прокинувся від летаргічного сна?
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0
Alexander Киев
Вистачить ОПЗЖ-шникам на місяць казино в Монако 🤣
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0
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