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Испания
30 июня 2025, 10:31 |
1066
1

Хорошие новости для Довбика. Форвард Ромы может перейти в Реал

Тэмми Абрахама предложили королевскому клубу

30 июня 2025, 10:31 |
1066
1
Хорошие новости для Довбика. Форвард Ромы может перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Мадридский «Реал» интересуется английским нападающим римской «Ромы» Тэмми Абрахамом, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, королевскому клубу предложили арендовать 27-летнего футболиста и использовать его в качестве форварда ротации.

Напомним, в «Роме» Тэмми Абрахам является конкурентом украинского нападающего Артема Довбика.

В сезоне 2024/25 Тэмми Абрахам провел 45 матчей на правах аренды в «Милане», отличившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» проведет кадровую чистку.

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Тэмми Абрахам Артем Довбик Рома Рим Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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