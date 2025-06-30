Хорошие новости для Довбика. Форвард Ромы может перейти в Реал

Мадридский «Реал» интересуется английским нападающим римской «Ромы» Тэмми Абрахамом, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, королевскому клубу предложили арендовать 27-летнего футболиста и использовать его в качестве форварда ротации.

Напомним, в «Роме» Тэмми Абрахам является конкурентом украинского нападающего Артема Довбика.

В сезоне 2024/25 Тэмми Абрахам провел 45 матчей на правах аренды в «Милане», отличившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» проведет кадровую чистку.