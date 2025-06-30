Хорошие новости для Довбика. Форвард Ромы может перейти в Реал
Тэмми Абрахама предложили королевскому клубу
Мадридский «Реал» интересуется английским нападающим римской «Ромы» Тэмми Абрахамом, сообщает издание Defensa Central.
По информации источника, королевскому клубу предложили арендовать 27-летнего футболиста и использовать его в качестве форварда ротации.
Напомним, в «Роме» Тэмми Абрахам является конкурентом украинского нападающего Артема Довбика.
В сезоне 2024/25 Тэмми Абрахам провел 45 матчей на правах аренды в «Милане», отличившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Рома» проведет кадровую чистку.
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