Клубный чемпионат мира29 июня 2025, 21:55 | Обновлено 29 июня 2025, 22:07
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Жоау Невеш стал лучшим игроком матча ПСЖ – Интер Майами
На счету португальского хавбека 2 гола
29 июня 2025, 21:55 | Обновлено 29 июня 2025, 22:07
227
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В воскресенье, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата между «ПСЖ» и «Интер Майами».
Встречу принимал «Мерседес-Бенз Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Парижский гранд добыл уверенную победу со счетом 4:0.
Лучшим игроком матча был признан португальский полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш. Он отличился двумя голами.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.
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