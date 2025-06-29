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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 21:55 | Обновлено 29 июня 2025, 22:07
227
0

Жоау Невеш стал лучшим игроком матча ПСЖ – Интер Майами

На счету португальского хавбека 2 гола

29 июня 2025, 21:55 | Обновлено 29 июня 2025, 22:07
227
0
Жоау Невеш стал лучшим игроком матча ПСЖ – Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

В воскресенье, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата между «ПСЖ» и «Интер Майами».

Встречу принимал «Мерседес-Бенз Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

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Парижский гранд добыл уверенную победу со счетом 4:0.

Лучшим игроком матча был признан португальский полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш. Он отличился двумя голами.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.

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Жоау Невеш клубный чемпионат мира по футболу лучший игрок ПСЖ Интер Майами
Даниил Кирияка Источник: ФИФА
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