Жоау Невеш стал лучшим игроком матча ПСЖ – Интер Майами

В воскресенье, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата между «ПСЖ» и «Интер Майами».

Встречу принимал «Мерседес-Бенз Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

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Парижский гранд добыл уверенную победу со счетом 4:0.

Лучшим игроком матча был признан португальский полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш. Он отличился двумя голами.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.