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  4. Баркола установил рекорд Лиги 1, Дембеле – личный
Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 21:10 |
196
0

Баркола установил рекорд Лиги 1, Дембеле – личный

Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира стал знаковым для нескольких футболистов

29 июня 2025, 21:10 |
196
0
Баркола установил рекорд Лиги 1, Дембеле – личный
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.

Парижский клуб сыграл свой 62-й матч в сезоне, что является новым рекордом команды. Предыдущее достижение было установлено в сезоне 1994/95 – 61.

  • 62 – 2024/25
  • 61 – 1994/95

«ПСЖ» также повторил рекорд среди французских команд, который принадлежал Марселю:

  • 62 – «Марсель», 2017/18
  • 62 – «ПСЖ», 2024/25

Для Брэдли Барколы матч против «Интер Майами» также стал знаковым. Для 22-летнего француза эта игра стала 100-й за ПСЖ, а также 61-й в сезоне, что является новым рекордом для команды из Лиги 1. Предыдущее достижение принадлежало Валеру Жермену из «Монако» (60).

  • 61 – Брэдли Баркола (ПСЖ, 2024/25)
  • 60 – Вале Жермен (Монако, 2016/17)

Усман Дембеле сыграл свой юбилейный, 50-й матч за «ПСЖ» в сезоне во всех турнирах, что стало его личным рекордом:

50 – «ПСЖ», 2024/25

  • 49 – «Боруссия» Дортмунд, 2016/17

Лионель Месси и Серхио Бускетс стали рекордсменами по количеству сыгранных матчей против «ПСЖ» в международных турнирах:

  • 11 – Лионель Месси, Серхио Бускетс
  • 10 – Марк-Андре тер Штеген
  • 9 – Эден Азар, Жорди Альба

Для Лионеля Месси матч против «ПСЖ» стал первым в карьере против своей бывшей команды.

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ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами статистика Брэдли Баркола Усман Дембеле
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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