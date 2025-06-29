Баркола установил рекорд Лиги 1, Дембеле – личный
Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира стал знаковым для нескольких футболистов
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.
Парижский клуб сыграл свой 62-й матч в сезоне, что является новым рекордом команды. Предыдущее достижение было установлено в сезоне 1994/95 – 61.
- 62 – 2024/25
- 61 – 1994/95
«ПСЖ» также повторил рекорд среди французских команд, который принадлежал Марселю:
- 62 – «Марсель», 2017/18
- 62 – «ПСЖ», 2024/25
Для Брэдли Барколы матч против «Интер Майами» также стал знаковым. Для 22-летнего француза эта игра стала 100-й за ПСЖ, а также 61-й в сезоне, что является новым рекордом для команды из Лиги 1. Предыдущее достижение принадлежало Валеру Жермену из «Монако» (60).
- 61 – Брэдли Баркола (ПСЖ, 2024/25)
- 60 – Вале Жермен (Монако, 2016/17)
Усман Дембеле сыграл свой юбилейный, 50-й матч за «ПСЖ» в сезоне во всех турнирах, что стало его личным рекордом:
50 – «ПСЖ», 2024/25
- 49 – «Боруссия» Дортмунд, 2016/17
A dominant performance from the reigning European champions. ✨ #FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 29, 2025
Лионель Месси и Серхио Бускетс стали рекордсменами по количеству сыгранных матчей против «ПСЖ» в международных турнирах:
- 11 – Лионель Месси, Серхио Бускетс
- 10 – Марк-Андре тер Штеген
- 9 – Эден Азар, Жорди Альба
Для Лионеля Месси матч против «ПСЖ» стал первым в карьере против своей бывшей команды.
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