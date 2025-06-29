Баркола установил рекорд Лиги 1, Дембеле – личный

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.

Парижский клуб сыграл свой 62-й матч в сезоне, что является новым рекордом команды. Предыдущее достижение было установлено в сезоне 1994/95 – 61.

62 – 2024/25

61 – 1994/95

«ПСЖ» также повторил рекорд среди французских команд, который принадлежал Марселю:

62 – «Марсель», 2017/18

62 – «ПСЖ», 2024/25

Для Брэдли Барколы матч против «Интер Майами» также стал знаковым. Для 22-летнего француза эта игра стала 100-й за ПСЖ, а также 61-й в сезоне, что является новым рекордом для команды из Лиги 1. Предыдущее достижение принадлежало Валеру Жермену из «Монако» (60).

61 – Брэдли Баркола (ПСЖ, 2024/25)

60 – Вале Жермен (Монако, 2016/17)

Усман Дембеле сыграл свой юбилейный, 50-й матч за «ПСЖ» в сезоне во всех турнирах, что стало его личным рекордом:

50 – «ПСЖ», 2024/25

49 – «Боруссия» Дортмунд, 2016/17

A dominant performance from the reigning European champions. ✨ #FIFACWC — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 29, 2025

Лионель Месси и Серхио Бускетс стали рекордсменами по количеству сыгранных матчей против «ПСЖ» в международных турнирах:

11 – Лионель Месси, Серхио Бускетс

10 – Марк-Андре тер Штеген

9 – Эден Азар, Жорди Альба

Для Лионеля Месси матч против «ПСЖ» стал первым в карьере против своей бывшей команды.