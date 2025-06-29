30 июня, свою встречу первого круга на Уимблдоне проведут Элина Свитолина (WTA 14) и Анна Бондар (WTA 75).

Начало матча запланировано на 13:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Текущий сезон первая ракетка Украины проводит неплохо, на Открытом чемпионате Австралии и Ролан Гаррос она доходила до стадии четвертьфиналов. Полуфинал Мадрида можно тоже занести себе в актив, также спортсменка выиграла турнир в Руане.

Свитолина в этом году провела 40 матчей, одержав 30 побед. Свой травяной сезон спортсменка начала в Германии, на турнире в Бад-Хомбурге, в первом матче удалось обыграть опытную Элизе Мертенс – 7:5, 6:4, а потом было поражение от сильной бразильянки Хаддад Майи – 6:3, 4:6, 6:7.

На Уимблдоне украинка дважды доходила до полуфиналов, 2019 и 2023 год, что является ее лучшим результатом на мейджорах.

Поскольку Элина исторически хорошо играет на этом турнире Grand Slam и находится в хорошей форме, можно ждать от нее высоких результатов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Анна Бондар

Венгерская теннисистка имеет репутацию не самого опасного середняка. Поскольку спортсменке 28 лет, особого прорыва от нее не ждут. Бондар в этом году провела 45 матчей, в которых одержала 26 побед, лучше всего она играла на грунте.

Бондар даже выиграла один турнир серии ITF, а еще на одном «челленджере» она дошла до финала. Спортсменка успела провести два матча на траве, свои силы она попробовала в Истборне, но вылетела еще на этапе квалификации. Сначала спортсменка обыграла малоизвестную британку Меган Найт – 6:4, 6:2, а потом, без особых шансов уступила австралийке Кимберли Биррелл – 2:6, 3:6.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Бондар

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки играли между собой всего раз. Матч состоялся месяц назад на Ролан Гаррос, Бондар уступила в двух сетах, но смогла оказать достойное сопротивление – 6:7, 5:7.

Прогноз

Букмекеры не верят в интригу, отдавая украинки большой перевес. Конечно, Свитолина выше классом, но учитывая результат и ход единственной очной встречи, стоит ожидать сопротивления от венгерской теннисистки.

Ставка на тотал больше 17,5 геймов выглядит перспективной, намек на борьбу здесь должен быть. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.