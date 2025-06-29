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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 20:05 | Обновлено 29 июня 2025, 20:06
2564
1

ФОТО. Лицо и эмоции Месси после четвертого пропущенного гола от ПСЖ

Парижане разгромили Интер Майами со счетом 4:0 за 45 минут матча 1/8 финала КЧМ-2025

29 июня 2025, 20:05 | Обновлено 29 июня 2025, 20:06
2564
1
ФОТО. Лицо и эмоции Месси после четвертого пропущенного гола от ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Интер Майами (США).

Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц в городе Атланта, США. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тайма счет 4:0. Голами отметились Жоау Невеш (дубль), Томас Авилес (автогол) и Ашраф Хакими.

Со стартового состава вышел легендарный Лионель Месси. После четвертого пропущенного в кадр трансляции попали эмоции аргентинца.

ФОТО. Лицо и эмоции Месси после четвертого пропущенного гола от ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine
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фото эмоции Лионель Месси ПСЖ Интер Майами клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ROMAN Serovenko
Помню сериал Альф был...Месси прям похож на этом фото 
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