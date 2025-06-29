29 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Интер Майами (США).

Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц в городе Атланта, США. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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После первого тайма счет 4:0. Голами отметились Жоау Невеш (дубль), Томас Авилес (автогол) и Ашраф Хакими.

Со стартового состава вышел легендарный Лионель Месси. После четвертого пропущенного в кадр трансляции попали эмоции аргентинца.

ФОТО. Лицо и эмоции Месси после четвертого пропущенного гола от ПСЖ