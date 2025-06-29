ВИДЕО. Луис Энрике вспомнил времена работы с Месси в Барселоне

Испанский футбольный тренер Луис Энрике, который в настоящее время возглавляет «Пари Сен-Жермен», накануне матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира 2025 года с «Интер Майами» ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории.

«Мне посчастливилось тренировать Лео, когда он был в лучшей форме. Хотя он находится в этой форме уже лет 10–15. Для меня это эталон.

Месси творил вещи, которые трудно объяснить. Это что-то неземное.

Я имел честь тренировать «Барселону» и наслаждаться этим не только на тренировках».

Ранее Энрике работал с Месси, когда тренировал «Барселону». Матч между «ПСЖ» и «Интер Майами», за который сейчас выступает Лионель, состоится 29 июня в 19:00.