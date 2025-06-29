ВИДЕО. Луис Энрике вспомнил времена работы с Месси в Барселоне
Наставник поделился своими мыслями перед матчем с «Интер Майами»
Испанский футбольный тренер Луис Энрике, который в настоящее время возглавляет «Пари Сен-Жермен», накануне матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира 2025 года с «Интер Майами» ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории.
«Мне посчастливилось тренировать Лео, когда он был в лучшей форме. Хотя он находится в этой форме уже лет 10–15. Для меня это эталон.
Месси творил вещи, которые трудно объяснить. Это что-то неземное.
Я имел честь тренировать «Барселону» и наслаждаться этим не только на тренировках».
Ранее Энрике работал с Месси, когда тренировал «Барселону». Матч между «ПСЖ» и «Интер Майами», за который сейчас выступает Лионель, состоится 29 июня в 19:00.
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