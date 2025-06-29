Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яркий хавбек ряда клубов УПЛ, первой и второй лиг завершил карьеру
Чемпионат Украины
29 июня 2025, 16:18 |
476
0

Яркий хавбек ряда клубов УПЛ, первой и второй лиг завершил карьеру

Ростислав Волошинович был мастером дальних ударов

29 июня 2025, 16:18 |
476
0
Яркий хавбек ряда клубов УПЛ, первой и второй лиг завершил карьеру
НК Пробий. Ростислав Волошинович с кубком чемпионов второй лиги

34-летний полузащитник городенковского «Пробоя» Ростислав Волошинович объявил о завершении карьеры.

«Благодарю «Пробий» за эти эмоции! Спасибо руководству команды, спасибо всем болельщикам за вашу поддержку! Профессиональному футболу говорю до свидания. Много здоровья отдал этому виду спорта. Не знаю, что меня ждет дальше, но знаю, что Бог держит мою жизнь в своих руках», - прокомментировал Ростислав на собственной странице в Фейсбуке репост сообщения с официальной страницы «Пробоя» о том, что клуб прекращает с ним сотрудничество.

«Опытный Ростислав Волошинович и «Пробий» не будут продлевать контракт с обоюдным согласием сторон. 34-летний исполнитель за два сезона проведенных в команде сыграл более полусотни поединков, забив при этом 11 мячей в ворота соперников. Вместе с городенковской командой получил завоевал чемпиона второй лиги, вице-чемпиона Украины среди любителей, финалиста Кубка Ивано-Франковской области и бронзового призера чемпионата Ивано-Франковской области. Спасибо за все, Ростислав! Руководство «Пробоя», тренерский штаб, партнеры по команде и болельщики искренне благодарны Ростиславу за сотрудничество, желают здоровья, спортивного долголетия и успехов в дальнейшей футбольной карьере. Мы не прощаемся, мы говорим: до встречи», - говорится в сообщении пресс-службы клуба, недавно выигравшего право повыситься в классе и сыграть в следующем сезоне в первой лиге.

Ростислав Волошинович известен выступлениями за Тернополь, тернопольскую «Ниву», ривнеский «Верес», «Львов», луцкую «Волынь» и ивано-франковское «Прикарпатье». В Украинской Премьер-лиге за «Верес»/«Львов» Роня, как называли футболиста болельщики, провел 25 матчей и забил 2 мяча.

Ростислав отличался изящной техникой и умением забивать издалека. Яркий пример – вот эти два гола Волошиновича в составе перволиговой «Нивы» в матче против «Оболони» в Киеве.

Как ранее сообщал Sport.ua, осенью прошлого года Ростислав стал третьим призером турнира «Лига непокоренных» с участием военнослужащих и служащих ТЦК и СП Ивано-Франковска по настольному теннису.

По теме:
Виталий РОМАН: «Мы давно не играли вместе, поэтому действовали сумбурно»
Олек ШАНДРУК: «Как для первого матча предсезонки – неплохо»
Александрия разгромила Ингулец в товарищеском матче
Ростислав Волошинович Пробой Городенка Верес Ровно Нива Тернополь Прикарпатье Ивано-Франковск Волынь Луцк чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
Волейбол | 29 июня 2025, 10:00 23
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу

Сборная Украины по волейболу продолжит выступления на международном турнире

ВИДЕО. Луис Энрике вспомнил времена работы с Месси в Барселоне
Футбол | 29 июня 2025, 16:34 0
ВИДЕО. Луис Энрике вспомнил времена работы с Месси в Барселоне
ВИДЕО. Луис Энрике вспомнил времена работы с Месси в Барселоне

Наставник поделился своими мыслями перед матчем с «Интер Майами»

Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Футбол | 29.06.2025, 00:55
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Футбол | 29.06.2025, 08:52
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Футбол | 29.06.2025, 09:20
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
28.06.2025, 09:02 2
Футбол
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
27.06.2025, 17:52 12
Футбол
«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
28.06.2025, 22:33 44
Футбол
ФОТО. Знаменитый снукерист Ронни О'Салливан женился в 49 лет
ФОТО. Знаменитый снукерист Ронни О'Салливан женился в 49 лет
28.06.2025, 02:15
Снукер
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
28.06.2025, 22:08
Бокс
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
28.06.2025, 21:30 21
Волейбол
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
28.06.2025, 03:08 3
Бокс
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
28.06.2025, 12:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем