Яркий хавбек ряда клубов УПЛ, первой и второй лиг завершил карьеру

34-летний полузащитник городенковского «Пробоя» Ростислав Волошинович объявил о завершении карьеры.

«Благодарю «Пробий» за эти эмоции! Спасибо руководству команды, спасибо всем болельщикам за вашу поддержку! Профессиональному футболу говорю до свидания. Много здоровья отдал этому виду спорта. Не знаю, что меня ждет дальше, но знаю, что Бог держит мою жизнь в своих руках», - прокомментировал Ростислав на собственной странице в Фейсбуке репост сообщения с официальной страницы «Пробоя» о том, что клуб прекращает с ним сотрудничество.

«Опытный Ростислав Волошинович и «Пробий» не будут продлевать контракт с обоюдным согласием сторон. 34-летний исполнитель за два сезона проведенных в команде сыграл более полусотни поединков, забив при этом 11 мячей в ворота соперников. Вместе с городенковской командой получил завоевал чемпиона второй лиги, вице-чемпиона Украины среди любителей, финалиста Кубка Ивано-Франковской области и бронзового призера чемпионата Ивано-Франковской области. Спасибо за все, Ростислав! Руководство «Пробоя», тренерский штаб, партнеры по команде и болельщики искренне благодарны Ростиславу за сотрудничество, желают здоровья, спортивного долголетия и успехов в дальнейшей футбольной карьере. Мы не прощаемся, мы говорим: до встречи», - говорится в сообщении пресс-службы клуба, недавно выигравшего право повыситься в классе и сыграть в следующем сезоне в первой лиге.

Ростислав Волошинович известен выступлениями за Тернополь, тернопольскую «Ниву», ривнеский «Верес», «Львов», луцкую «Волынь» и ивано-франковское «Прикарпатье». В Украинской Премьер-лиге за «Верес»/«Львов» Роня, как называли футболиста болельщики, провел 25 матчей и забил 2 мяча.

Ростислав отличался изящной техникой и умением забивать издалека. Яркий пример – вот эти два гола Волошиновича в составе перволиговой «Нивы» в матче против «Оболони» в Киеве.

Как ранее сообщал Sport.ua, осенью прошлого года Ростислав стал третьим призером турнира «Лига непокоренных» с участием военнослужащих и служащих ТЦК и СП Ивано-Франковска по настольному теннису.