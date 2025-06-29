Виталий РОМАН: «Мы давно не играли вместе, поэтому действовали сумбурно»

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Агробизнесом» (1:1):

«Тренировочный процесс у нас построен очень хорошо. Как обычно, на сборах команда имеет серьезные нагрузки.

Если говорить о спарринге с «Агробизнесом», то заметно, что мы давно не играли вместе, поэтому иногда на поле действовали сумбур

Думаю, со временем тренеры будут все больше доверять этим игрокам, и сборы – хорошая возможность для этих футболистов проявить себя. Я и другие старшие игроки сделаем все возможное, чтобы юные игроки как можно быстрее интегрировались в команду и прогрессировали. Как только эти ребята наберутся опыта, они усилят «Рух».

Да, недавно я вернулся из молодежного Евро. Это очень короткий, но интенсивный и интересный турнир. Там нет права на ошибку. К сожалению, в первой игре наша сборная допустила эти ошибки, и соперник нас наказал, что стоило нам выхода в плей-офф. В таких матчах важно до конца сохранять концентрацию – датчане это сделали, а мы – нет. Конечно, хотелось выступить лучше и очень обидно, что молодежная сборная Украины не вышла из группы.

В целом команда подходила к турниру в очень хорошем настроении, ведь перед этим мы победили Испанию U-21. Но результат первой игры на Евро-2025 решил нашу судьбу в группе. Не могу сказать, что игра у нас не получалась, просто в итоге счет был не в нашу пользу, и все это – следствие наших ошибок».