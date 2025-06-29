Разгром Торонто, триллер Колорадо, гол Ройса. Результаты матчей MLS

В ночь с 28 на 29 июня 2025 года состоялось 12 матчей MLS.

Украинский центральный защитник Александр Сваток в составе Остина провел полный матч против Сиэтл Саундерс, в котором получил желтую карточку, а его команда проиграла 0:2.

Другой украинец, чья команда играла ночью, Геннадий Синчук, из-за травмы не попал в заявку Клуб де фут Монреаль.

MLS. 29 июня

Ди Си Юнайтед – Нэшвилл – 0:1

Гол: Сарридж, 18 (пен.)

Клуб де фут Монреаль – Нью-Йорк Сити – 1:0

Гол: Лотури, 23

Нью-Йорк Ред Буллз – Миннесота – 2:2

Голы: Форсберг, 11, Чупо-Мотинг, 90 – Ебоа, 32, Марканич, 45

Нью-Ингленд Революшн – Колорадо Репидс – 3:3

Голы: Вайнс, 58 (автогол), Хиль, 86 (пен.), Уррути, 90+3 – Харрис, 29, Наварро, 40, Ку-ДиПьетро, 55

Орландо Сити – Цинциннати – 1:2

Голы: Пашалич, 87 – Эвандер, 45+4, 74

Торонто – Портленд Тимберс – 3:0

Голы: Коэлло, 11, Спайсер, 56, Смит, 90+4 (автогол)

Спортинг Канзас-Сити – Реал Солт Лейк – 1:1

Голы: Томми, 59 – Расселл, 45+1

Даллас – Сан-Диего – 2:3

Голы: Муса, 44, Ллетджет, 56 – Дрейер, 26 (пен.), Лосано, 77, Анхель, 90+6

Хьюстон Динамо – Сент-Луис Сити – 1:0

Гол: Понсе, 66

Чикаго Файр – Шарлотт – 3:2

Голы: Цинкернагель, 23, Гутьеррес, 25, Куйперс, 33 – Биель, 56, Токломати, 59

Сан-Хосе Эртквейкс – Лос-Анджелес Гелакси – 1:1

Голы: Леру, 16 – Ройс, 70

Сиэтл Саундерс – Остин – 2:0

Голы: Феррейра, 45+2, Мусовски, 54