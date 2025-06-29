Разгром Торонто, триллер Колорадо, гол Ройса. Результаты матчей MLS
Ночью в Северной Америке было сыграно 12 поединков MLS
В ночь с 28 на 29 июня 2025 года состоялось 12 матчей MLS.
Украинский центральный защитник Александр Сваток в составе Остина провел полный матч против Сиэтл Саундерс, в котором получил желтую карточку, а его команда проиграла 0:2.
Другой украинец, чья команда играла ночью, Геннадий Синчук, из-за травмы не попал в заявку Клуб де фут Монреаль.
MLS. 29 июня
Ди Си Юнайтед – Нэшвилл – 0:1
Гол: Сарридж, 18 (пен.)
Клуб де фут Монреаль – Нью-Йорк Сити – 1:0
Гол: Лотури, 23
Нью-Йорк Ред Буллз – Миннесота – 2:2
Голы: Форсберг, 11, Чупо-Мотинг, 90 – Ебоа, 32, Марканич, 45
Нью-Ингленд Революшн – Колорадо Репидс – 3:3
Голы: Вайнс, 58 (автогол), Хиль, 86 (пен.), Уррути, 90+3 – Харрис, 29, Наварро, 40, Ку-ДиПьетро, 55
Орландо Сити – Цинциннати – 1:2
Голы: Пашалич, 87 – Эвандер, 45+4, 74
Торонто – Портленд Тимберс – 3:0
Голы: Коэлло, 11, Спайсер, 56, Смит, 90+4 (автогол)
Спортинг Канзас-Сити – Реал Солт Лейк – 1:1
Голы: Томми, 59 – Расселл, 45+1
Даллас – Сан-Диего – 2:3
Голы: Муса, 44, Ллетджет, 56 – Дрейер, 26 (пен.), Лосано, 77, Анхель, 90+6
Хьюстон Динамо – Сент-Луис Сити – 1:0
Гол: Понсе, 66
Чикаго Файр – Шарлотт – 3:2
Голы: Цинкернагель, 23, Гутьеррес, 25, Куйперс, 33 – Биель, 56, Токломати, 59
Сан-Хосе Эртквейкс – Лос-Анджелес Гелакси – 1:1
Голы: Леру, 16 – Ройс, 70
Сиэтл Саундерс – Остин – 2:0
Голы: Феррейра, 45+2, Мусовски, 54
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