Турецкий «Галатасарай» интересуется российским вратарем французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым, сообщает издание Biyogala.

Однако, по информации источника, приоритетными вариантами для «оранжевых» являются Джордже Петрович из «Челси» и Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы». Только в случае провала переговоров с этими двумя голкиперами «Галатасарай» попытается подписать вратаря сборной страны-террориста.

В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» сделал окончательный выбор между Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым.