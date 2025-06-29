У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
«Галатасарай» отдал приоритет подписанию Джордже Петровича и Эмилиано Мартинеса
Турецкий «Галатасарай» интересуется российским вратарем французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым, сообщает издание Biyogala.
Однако, по информации источника, приоритетными вариантами для «оранжевых» являются Джордже Петрович из «Челси» и Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы». Только в случае провала переговоров с этими двумя голкиперами «Галатасарай» попытается подписать вратаря сборной страны-террориста.
В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.
Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» сделал окончательный выбор между Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым.
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