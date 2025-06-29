Лидер Вереса рассказал о победном спарринге с Нивой

Полузащитник ровенчан Виталий Дахновский, открывший счет во вчерашнем контрольном матче с тернополянами, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло его команде отпраздновать уверенную победу – 3:0.

«Я спокойно отношусь к результатам контрольных матчей. Все же, следует учитывать, что они проходят во время изнурительного тренировочного процесса, когда закладывается фундамент общефизической подготовки и усталость влияет на количество, как говорится, не обязательных ошибок.

Вот и в спарринге с тернопольчанами не удалось избежать досадных осечек, но уверен, что с каждым сыгранным поединком их будет становиться меньше. Вот почему для меня на этом этапе, прежде всего, важно, как играла команда.

Наш тренер подчеркивал, что нужно придерживаться того же стиля, который помог «Вересу» довольно успешно выступить в прошлом сезоне. Речь идет о компактности, настойчивости в переходной фазе, заточенности на скоростные атаки, как по центру, так и на флангах, использовании свободного пространства между линиями.

Очень надеюсь, что с завершением атак проблем не будет. Мы вернули из аренды Марко Мрвалевича, пригласили на просмотр молодого нападающего из Гамбии. В спарринге с «Нивой» он хорошо цеплялся за мяч, был мобильным и в итоге отличился забитым мячом, доведя дело до разгрома».

Ранее мы сообщали, что в «Верес» прибыли на просмотр несколько африканцев.