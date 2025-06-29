Венсан КОМПАНИ: «Фламенго – команда топ-уровня»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча 1/8 финала клубного чемпионата мира против бразильского «Фламенго»:

«Фламенго» – это топ-команда, которая сочетает в себе тактическую дисциплину, агрессивность и настоящую бразильскую креативность и талант. Большинство топ-команд Лиги чемпионов защищаются как единое целое, и «Фламенго» обладает такой дисциплиной. Поэтому я считаю, что эта игра похожа на топ-матчи в Европе.

«Фламенго» имеет четкую структуру и дисциплину, что необходимо для любой команды высшего уровня. Они хорошо защищаются как единое целое и обладают способностью создавать опасные ситуации с мячом. Бразильский футбол ассоциируется у нас с креативностью – вещами, которые люди делают на поле, о которых мы иногда даже не можем подумать.

Я никогда не играл с Луисом Фелипе, не знаю его лично, но знаю его карьеру и его замечательный характер. Тактически я много изучал его команду – даже «Бернли» в прошлом году имел интересные идеи.

В этом году, особенно в начале в «Баварии», я смотрел много их матчей. У него есть несколько очень интересных концепций. Как я уже говорил, я стараюсь копировать и учиться у лучших. «Бавария» была эталоном для многих из нас в этом году. Поэтому я имел возможность посмотреть много его матчей в начале сезона.

Это команда, которая очень хорошо усвоила его модель, и, без сомнения, один из самых сложных соперников, с которым мы могли столкнуться. Это те матчи, в которых хочет принять участие каждый тренер и игрок. Поэтому это большая честь.

Мусиала? Он вернулся к тренировкам. Для нас лучше, чтобы он был в составе, чем не был. Но относительно его роли – мы подождем и решим завтра. Он здесь, поэтому завтра будет в составе. А что будет дальше – посмотрим».

Матч «Фламенго» – «Бавария» состоится 29 июня в 23:00 по киевскому времени.