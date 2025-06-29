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  4. Луис ЭНРИКЕ: «У Интер Майами есть качество»
Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 11:59 |
139
0

Луис ЭНРИКЕ: «У Интер Майами есть качество»

Главный тренер «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Интер Майами»

29 июня 2025, 11:59 |
139
0
Луис ЭНРИКЕ: «У Интер Майами есть качество»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/8 финала клубного чемпионата мира против американского «Интер Майами»:

«В футболе, если кто-то расслабится на 10 секунд, он уже знает, где он находится. Нельзя сказать, что у них нет уровня и качества, потому что они их не потеряли. Я видел все три матча «Интер Майами» и некоторые предыдущие, и они обладают этим качеством. Если мы не сможем давить на них, будет трудно создать давление. Если мы не сможем отобрать у них мяч, дела будут плохи, потому что Бускетс остался прежним, а Лео Месси – уникален в владении мячом. Луис Суарес, вы видели последний гол, который он забил, какое мастерство, Жорди Альба, он тоже остался прежним.

Все знают о пасе Лео на Жорди в мире футбола, но это повторяется и продолжает повторяться в каждом матче, и если у них есть такой тренер, как Маскерано, то ясно, что либо мы покажем отличную игру и сохраним необходимый уровень интенсивности, либо они выиграют матч. В этом нет сомнений.

Нет лучшего места для соревнований, чем этот великолепный стадион, перед командой, в которой все еще играет Лео Месси, который является примером не только для нас, болельщиков «Барселоны», которые много лет наслаждались игрой Лео в «Барсе», но и для всех, кто любит Лео Месси как футболиста, который продолжает быть примером для подражания.

10, 15 лет, я не знаю, сколько Месси уже находится на пике. Для меня он лучший футболист в истории. Я принимаю другие мнения, но прежде всего, продолжительность и стабильность на протяжении многих лет, соревнования на самом высоком уровне, игра каждые три дня. Я имел возможность выиграть все как тренер в футболе, в «Барсе», и я наслаждался не только этим в течение этих 3 лет, но и тренировками – их примерно 200 за сезон. Я видел, как Лео Месси делает на тренировках невероятные вещи. А также он умеет контролировать мобильность в игровых ситуациях, которые только человек с такими качествами может сделать легкими. Это настоящее удовольствие, захватывающий опыт, и я думаю, что это то, о чем мы все вспоминаем с теплотой.

Без сомнения, я видел Маскерано как тренера в будущем. Он был полузащитником, а закончил карьеру центральным защитником, и я думаю, что если бы у меня было два игрока, которые не сомневались, что станут тренерами, хорошими тренерами, то одним из них был бы Хавьер Маскерано, а другим — Серхио Бускетс. Нет сомнений, что Бускетс будет отличным тренером, если захочет».

Матч «ПСЖ» – «Интер Майами» состоится 29 июня в 19:00 по Киеву.

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Луис Энрике пресс-конференция клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Интер Майами
Дмитрий Вус Источник: ESPN
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