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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Для меня это лучший футболист в истории»
Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 12:50 |
1429
0

Луис ЭНРИКЕ: «Для меня это лучший футболист в истории»

Главный тренер «ПСЖ» высказался о Лионеле Месси

29 июня 2025, 12:50 |
1429
0
Луис ЭНРИКЕ: «Для меня это лучший футболист в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о легендарном аргентинском нападающем Лионеле Месси матча 1/8 финала клубного чемпионата мира против американского «Интер Майами»:

«10, 15 лет, я не знаю, сколько Месси уже находится на пике. Для меня он лучший футболист в истории. Я принимаю другие мнения, но прежде всего, продолжительность и стабильность на протяжении многих лет, соревнования на самом высоком уровне, игра каждые три дня. Я имел возможность выиграть все как тренер в футболе, в «Барсе», и я наслаждался не только этим в течение этих 3 лет, но и тренировками – их примерно 200 за сезон. Я видел, как Лео Месси делает на тренировках невероятные вещи. А также он умеет контролировать мобильность в игровых ситуациях, которые только человек с такими качествами может сделать легкими. Это настоящее удовольствие, захватывающий опыт, и я думаю, что это то, о чем мы все вспоминаем с теплотой».

Матч «ПСЖ» – «Интер Майами» состоится 29 июня в 19:00 по Киеву.

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Лионель Месси клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Интер Майами Луис Энрике
Дмитрий Вус Источник: ESPN
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