ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктор Леоненко вспомнил, как к нему относились в столичном клубе во время карьеры игрока:

«Меня все в команде считали серьезным футболистом, можете у кого угодно спросить из 90-х. Но все тренеры, кроме Николая Павлова, обвиняли в том, что у меня лишний вес. Я им, дуракам, объяснял, что у меня хоккейная фигура – куча мышц, а жира нет. Поэтому я и бегал быстро. С лишним весом так не побежишь».

Ранее Виктор Леоненко заявил, что больше не будет общаться с Олегом Лужным.