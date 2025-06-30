Украина. Премьер лига30 июня 2025, 22:13 |
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ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»
Бывший нападающий киевского «Динамо» имел проблемы из-за своей фигуры
30 июня 2025, 22:13 |
1692
3
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктор Леоненко вспомнил, как к нему относились в столичном клубе во время карьеры игрока:
«Меня все в команде считали серьезным футболистом, можете у кого угодно спросить из 90-х. Но все тренеры, кроме Николая Павлова, обвиняли в том, что у меня лишний вес. Я им, дуракам, объяснял, что у меня хоккейная фигура – куча мышц, а жира нет. Поэтому я и бегал быстро. С лишним весом так не побежишь».
Ранее Виктор Леоненко заявил, что больше не будет общаться с Олегом Лужным.
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це вже щось новеньке...
А в іншому у Віті усе як завжди:
усі - "дурні" і один він завжди правий і розумний...