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  4. ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 22:13 |
1692
3

ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»

Бывший нападающий киевского «Динамо» имел проблемы из-за своей фигуры

30 июня 2025, 22:13 |
1692
3
ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктор Леоненко вспомнил, как к нему относились в столичном клубе во время карьеры игрока:

«Меня все в команде считали серьезным футболистом, можете у кого угодно спросить из 90-х. Но все тренеры, кроме Николая Павлова, обвиняли в том, что у меня лишний вес. Я им, дуракам, объяснял, что у меня хоккейная фигура – куча мышц, а жира нет. Поэтому я и бегал быстро. С лишним весом так не побежишь».

Ранее Виктор Леоненко заявил, что больше не будет общаться с Олегом Лужным.

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Виктор Леоненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Павлов
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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Falko
Пояснював, пояснював Вітя дурному Лобановському про онотомію та фєзєалогію, та так і не пояснив нічого. Бо Лобановський не шарив в хокей ) 
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+2
Kапітошkа
Хокейна фігура,-
це вже щось новеньке...
А в іншому у Віті усе як завжди:
усі - "дурні" і один він завжди правий і розумний...
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+1
Falko
Глянувши на хокейну фігуру Леона, Шварценеггер гірко заридав у кутку, бо зрозумів, що змарнував своє життя.
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0
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