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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 10:56 | Обновлено 29 июня 2025, 11:35
248
0

Челси продолжил свою победную серию против португальских команд

В очередной раз на стадии плей-офф англичане прошли команду из Португалии

29 июня 2025, 10:56 | Обновлено 29 июня 2025, 11:35
248
0
Челси продолжил свою победную серию против португальских команд
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Челси в дополнительное время победил Бенфику со счетом 4:1.

Челси победил во всех своих пяти матчах против португальских команд на стадиях плей-офф международных соревнований:

  • 2007: ЛЧ, 1/8, Челси - Порту 2:1-1:1
  • 2012: ЛЧ, 1/8, Челси - Бенфика 2:1-1:0
  • 2013: ЛЕ, финал, Челси - Бенфика 2:1
  • 2021: ЛЧ, 1/4, Челси - Порту 0:1-2:0
  • 2025: КЧС, 1/8, Челси - Бенфика 4:1

Челси стал первым клубом в истории клубных чемпионатов мира, забившим 3 гола в дополнительное время игры.

В четвертьфинале Челси сыграет с бразильским Палмейрасом. Это уже будет вторая встреча команд в истории.

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Бенфика Челси Бенфика - Челси клубный чемпионат мира по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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