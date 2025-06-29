Клубный чемпионат мира29 июня 2025, 10:56 | Обновлено 29 июня 2025, 11:35
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Челси продолжил свою победную серию против португальских команд
В очередной раз на стадии плей-офф англичане прошли команду из Португалии
29 июня 2025, 10:56 | Обновлено 29 июня 2025, 11:35
248
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В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Челси в дополнительное время победил Бенфику со счетом 4:1.
Челси победил во всех своих пяти матчах против португальских команд на стадиях плей-офф международных соревнований:
- 2007: ЛЧ, 1/8, Челси - Порту 2:1-1:1
- 2012: ЛЧ, 1/8, Челси - Бенфика 2:1-1:0
- 2013: ЛЕ, финал, Челси - Бенфика 2:1
- 2021: ЛЧ, 1/4, Челси - Порту 0:1-2:0
- 2025: КЧС, 1/8, Челси - Бенфика 4:1
Челси стал первым клубом в истории клубных чемпионатов мира, забившим 3 гола в дополнительное время игры.
В четвертьфинале Челси сыграет с бразильским Палмейрасом. Это уже будет вторая встреча команд в истории.
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