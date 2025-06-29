Челси продолжил свою победную серию против португальских команд

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Челси в дополнительное время победил Бенфику со счетом 4:1.

Челси победил во всех своих пяти матчах против португальских команд на стадиях плей-офф международных соревнований:

2007: ЛЧ, 1/8, Челси - Порту 2:1-1:1

2012: ЛЧ, 1/8, Челси - Бенфика 2:1-1:0

2013: ЛЕ, финал, Челси - Бенфика 2:1

2021: ЛЧ, 1/4, Челси - Порту 0:1-2:0

2025: КЧС, 1/8, Челси - Бенфика 4:1

Челси стал первым клубом в истории клубных чемпионатов мира, забившим 3 гола в дополнительное время игры.

В четвертьфинале Челси сыграет с бразильским Палмейрасом. Это уже будет вторая встреча команд в истории.