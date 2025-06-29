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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 09:31 | Обновлено 29 июня 2025, 09:42
379
0

Бенфика продолжила свои неудачные выступления в дополнительное время матчей

Анхель Ди Мария завершил свои выступления за Бенфику, став текущим лучшим бомбардиром КЧМ

29 июня 2025, 09:31 | Обновлено 29 июня 2025, 09:42
379
0
Бенфика продолжила свои неудачные выступления в дополнительное время матчей
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Бенфика в дополнительное время уступила Челси со счетом 1:4.

Бенфика второй раз в своей истории сыграла 60 матчей в сезоне:

60 – 2018/19
60 – 2024/25

«Орлы» в 12-й раз в своей истории сыграли дополнительное время в международных соревнованиях, одержав победу лишь в двух случаях (против Арсенала и Динамо Загреб).

Бенфика впервые за 57 лет пропустила 3 ​​гола в дополнительное время:

1968: Манчестер Юнайтед – Бенфика 4:1
2025: Челси - Бенфика 4:1

Впервые в своей истории Бенфика в течение одного сезона дважды проиграла в дополнительное время. Первый раз это произошло в матче Кубка Португалии против Спортинга (1:3).

Анхель Ди Мария стал лучшим бомбардиром турнира, имея в своем активе 4 забитых мяча. Интересным фактом является то, что все голы аргентинский футболист забил с пенальти:

против Бока Хуниорс
против Окленд Сити (дважды)
против Челси

Бенфика лидирует на турнире по количеству пробитых пенальти – 4.

Анхель Ди Мария стал четвертым старейшим автором гола на клубных чемпионатах мира:

39 лет и 80 дней – Серхио Рамос
38 лет и 151 день – Луис Суарес
37 лет и 360 дней – Лионель Месси
37 лет и 134 дня – Анхель Ди Мария
З7 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти

Для Ди Марии этот поединок стал последним в составе Бенфики: 217 матчей, 51 гол, 47 результативных передач.

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Бенфика Бенфика - Челси клубный чемпионат мира по футболу Челси Анхель Ди Мария статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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