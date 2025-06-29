Бенфика продолжила свои неудачные выступления в дополнительное время матчей
Анхель Ди Мария завершил свои выступления за Бенфику, став текущим лучшим бомбардиром КЧМ
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Бенфика в дополнительное время уступила Челси со счетом 1:4.
Бенфика второй раз в своей истории сыграла 60 матчей в сезоне:
60 – 2018/19
60 – 2024/25
«Орлы» в 12-й раз в своей истории сыграли дополнительное время в международных соревнованиях, одержав победу лишь в двух случаях (против Арсенала и Динамо Загреб).
Бенфика впервые за 57 лет пропустила 3 гола в дополнительное время:
1968: Манчестер Юнайтед – Бенфика 4:1
2025: Челси - Бенфика 4:1
Впервые в своей истории Бенфика в течение одного сезона дважды проиграла в дополнительное время. Первый раз это произошло в матче Кубка Португалии против Спортинга (1:3).
Анхель Ди Мария стал лучшим бомбардиром турнира, имея в своем активе 4 забитых мяча. Интересным фактом является то, что все голы аргентинский футболист забил с пенальти:
против Бока Хуниорс
против Окленд Сити (дважды)
против Челси
Бенфика лидирует на турнире по количеству пробитых пенальти – 4.
Анхель Ди Мария стал четвертым старейшим автором гола на клубных чемпионатах мира:
39 лет и 80 дней – Серхио Рамос
38 лет и 151 день – Луис Суарес
37 лет и 360 дней – Лионель Месси
37 лет и 134 дня – Анхель Ди Мария
З7 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
Для Ди Марии этот поединок стал последним в составе Бенфики: 217 матчей, 51 гол, 47 результативных передач.
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