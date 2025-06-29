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Уимблдон
29 июня 2025, 07:14 | Обновлено 29 июня 2025, 07:19
34
0

СИННЕР: «На траве нужно больше импровизировать во всех аспектах»

Первая ракетка мира пообщался с представителями спортивной прессы

29 июня 2025, 07:14 | Обновлено 29 июня 2025, 07:19
34
0
СИННЕР: «На траве нужно больше импровизировать во всех аспектах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер пришел на пресс-конференцию в день общения с представителями спортивной прессы.

Парный дуэт с Эммой Наварро на US Open

«Если честно, все произошло совершенно неожиданно. Я даже не знал Эмму до вчерашнего дня, мы не общались ранее. Организаторы предложили нам сыграть вместе, и я рад выйти с ней на корт. Это что-то новое, и, думаю, болельщикам будет интересно посмотреть на такое необычное сочетание. Всегда здорово видеть, как ведущие одиночники участвуют в парных турнирах».

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«Я давно это планировал, и получилось реализовать во время тех трех месяцев, когда я не мог играть. Это был идеальный момент для съемок, потому что появилось свободное время. Он потрясающий артист, и для меня было честью быть частью этого проекта. Все получилось очень хорошо, поэтому хочу поздравить его и всю команду с отличной работой. К тому же он замечательный человек – он очень хорошо ко мне отнесся».

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«Я готов играть. То, что было, уже в прошлом, а сейчас все хорошо. Ментально я чувствую себя отлично. В Галле было по-другому – тогда у меня не было времени, чтобы восстановиться, но теперь все уже позади. Я читал много мнений о том, каким высоким был уровень игры в том финале, и чувствую, что это большая честь. Я много работаю и в хорошей форме на траве, надеюсь, что смогу показать это на корте».

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«Никакого безумия не произошло. После Галле я просто захотел внести изменения в команду – почувствовал, что так будет лучше. Это не повлияло на меня, я готов к соревнованиям. Мы хорошо работали вместе, я очень благодарен им за все, но почувствовал, что мне нужно что-то другое. В моем случае так и получилось, и больше добавить нечего».

Сложности на траве

«Самое трудное для меня – это движение, потому что это крайне важно для теннисиста. Если кто-то хорошо двигается – он уже хороший игрок. Так я это вижу со стороны. На траве нужно хорошо покрывать весь корт, а это сложнее, потому что нужно больше импровизировать во всех аспектах. Стиль игры на траве сильно отличается».

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Уимблдон-2025 Янник Синнер
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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