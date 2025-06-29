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  4. ФОТО. Определен лучший игрок матча Челси – Бенфика на КЧМ
Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 05:32 |
385
0

ФОТО. Определен лучший игрок матча Челси – Бенфика на КЧМ

Индивидуальную награду получил Мойсес Кайседо

29 июня 2025, 05:32 |
385
0
ФОТО. Определен лучший игрок матча Челси – Бенфика на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня состоялся матч 1/8 финала между командами «Бенфика» (Португалия) и «Челси» (Англия).

На стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт подопечные Энцо Марески разгромили соперника – 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По завершении встречи ФИФА назвала лучшего игрока матча. Предпочтение отдали эквадорскому полузащитнику «Челси» – Мойзесу Кайседо.

Статистический портал WhoScored назвал лучшим игроком полузащитника английского клуба Педру Нету, который отличился мячом. Он получил оценку – 8,5.

Оценки от WhoScored

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Мойсес Кайседо Педру Нету клубный чемпионат мира по футболу Челси Бенфика Бенфика - Челси лучший игрок
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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