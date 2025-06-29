ФОТО. Определен лучший игрок матча Челси – Бенфика на КЧМ
Индивидуальную награду получил Мойсес Кайседо
26 июня состоялся матч 1/8 финала между командами «Бенфика» (Португалия) и «Челси» (Англия).
На стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт подопечные Энцо Марески разгромили соперника – 4:1.
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По завершении встречи ФИФА назвала лучшего игрока матча. Предпочтение отдали эквадорскому полузащитнику «Челси» – Мойзесу Кайседо.
Статистический портал WhoScored назвал лучшим игроком полузащитника английского клуба Педру Нету, который отличился мячом. Он получил оценку – 8,5.
Оценки от WhoScored
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