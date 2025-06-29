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29 июня 2025, 05:01 |
36
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

29 июня 2025, 05:01 |
36
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В воскресенье, 29 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 ПСЖ – Интер Майами

Ggbet 1.23 – 7.55 – 12.90

23:00 Фламенго – Бавария

Ggbet 4.91 – 4.20 – 1.71

23:00 Канада – Гватемала

Ggbet 1.37 – 4.84 – 9.05

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 Болгария – Украина

Ggbet 1.72 – 2.23

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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