СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня

В воскресенье, 29 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 ПСЖ – Интер Майами

1.23 – 7.55 – 12.90

23:00 Фламенго – Бавария

4.91 – 4.20 – 1.71

23:00 Канада – Гватемала

1.37 – 4.84 – 9.05

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 Болгария – Украина

1.72 – 2.23

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