СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 29 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 ПСЖ – Интер Майами
23:00 Фламенго – Бавария
23:00 Канада – Гватемала
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 Болгария – Украина
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