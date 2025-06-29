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Италия
29 июня 2025, 03:24 | Обновлено 29 июня 2025, 03:27
169
0

ВИДЕО. Трубину приготовиться: Бенфика осталась в меньшинстве против Челси

На 90+2-й минуте Джанлука Престианни получил вторую желтую и был удален с матча КЧМ

29 июня 2025, 03:24 | Обновлено 29 июня 2025, 03:27
169
0
ВИДЕО. Трубину приготовиться: Бенфика осталась в меньшинстве против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время игры после голов Риса Джеймса на 64-й и Анхеля Ди Марии с пенальти на 90+4-й завершилось со счетом 1:1. Поединок перешел в овертаймы.

На 90+2-й минуте арбитр показал вторую желтую карточку Джанлуке Престианни и удалил 19-аргентинца. Орлы будут доигрывать матч в меньшинстве.

Ворота Бенфики защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, который совершил уже немалое количество сэйвов.

ВИДЕО. Трубину приготовиться: Бенфика осталась в меньшинстве против Челси

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удаление (красная карточка) Бенфика Челси Бенфика - Челси Анатолий Трубин клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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