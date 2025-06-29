ВИДЕО. Трубину приготовиться: Бенфика осталась в меньшинстве против Челси
На 90+2-й минуте Джанлука Престианни получил вторую желтую и был удален с матча КЧМ
28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.
Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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Основное время игры после голов Риса Джеймса на 64-й и Анхеля Ди Марии с пенальти на 90+4-й завершилось со счетом 1:1. Поединок перешел в овертаймы.
На 90+2-й минуте арбитр показал вторую желтую карточку Джанлуке Престианни и удалил 19-аргентинца. Орлы будут доигрывать матч в меньшинстве.
Ворота Бенфики защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, который совершил уже немалое количество сэйвов.
ВИДЕО. Трубину приготовиться: Бенфика осталась в меньшинстве против Челси
Gianluca Prestianni SEES RED 😮— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBCHE pic.twitter.com/PsqXj7pbVj
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