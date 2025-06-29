28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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Основное время игры после голов Риса Джеймса на 64-й и Анхеля Ди Марии с пенальти на 90+4-й завершилось со счетом 1:1. Поединок перешел в овертаймы.

На 90+2-й минуте арбитр показал вторую желтую карточку Джанлуке Престианни и удалил 19-аргентинца. Орлы будут доигрывать матч в меньшинстве.

Ворота Бенфики защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, который совершил уже немалое количество сэйвов.

ВИДЕО. Трубину приготовиться: Бенфика осталась в меньшинстве против Челси