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29 июня 2025, 03:11 |
351
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Кека Крелани – лицо Лиги чемпионов в Косово и Албании

Кека Крелани украшает собой европейский топ-футбол

29 июня 2025, 03:11 |
351
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Кека Крелани – лицо Лиги чемпионов в Косово и Албании
Instagram. Кека Крелани

Футбольная ведущая Кека Крелани, лицо Лиги чемпионов в Косово и Албании, эффектно поздравила сестру с днём рождения.

В Instagram она выложила откровенные фото с подписью: «С днём рождения, моя мини-я».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Схожесть сестёр и смелые кадры вызвали бурную реакцию подписчиков.

Пока трансляции ЛЧ и других турниров на паузе, Кека проводит отпуск, привлекая внимание даже за пределами региона.

Девушка очень красива, и её называют одной из самых сексуальных журналисток Европы:

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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