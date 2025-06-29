ДЕВУШКА ДНЯ. Кека Крелани – лицо Лиги чемпионов в Косово и Албании

Футбольная ведущая Кека Крелани, лицо Лиги чемпионов в Косово и Албании, эффектно поздравила сестру с днём рождения.

В Instagram она выложила откровенные фото с подписью: «С днём рождения, моя мини-я».

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Схожесть сестёр и смелые кадры вызвали бурную реакцию подписчиков.

Пока трансляции ЛЧ и других турниров на паузе, Кека проводит отпуск, привлекая внимание даже за пределами региона.

Девушка очень красива, и её называют одной из самых сексуальных журналисток Европы: