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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 03:16 | Обновлено 29 июня 2025, 07:35
446
0

ВИДЕО.Безумие в США: как Ди Мария забил с пенальти на 90+4-й в ворота Челси

Анхель реализовал 11-метровый сразу же после возобновления матча

29 июня 2025, 03:16 | Обновлено 29 июня 2025, 07:35
446
0
ВИДЕО.Безумие в США: как Ди Мария забил с пенальти на 90+4-й в ворота Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

28 июня стартовал матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Орлов на 90+4-й минуте спас аргентинский вингер Анхель Ди Мария, который реализовал пенальти.

Арбитр назначил 11-метровый практически сразу же после двухчасовой приостановки игры из-за неблагоприятной погоды.

Встреча перешла в овертаймы. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

ВИДЕО. Безумие в США: как Ди Мария забил с пенальти на 90+4-й в ворота Челси

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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