Другие новости29 июня 2025, 02:53 |
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ФОТО. Осимхен сделал себе подарок – новый Rolls-Royce за впечатляющую сумму
Виктор Осимхен порадовал себя
29 июня 2025, 02:53 |
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Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен отпраздновал успешный сезон покупкой нового Rolls-Royce Cullinan 2025 года.
По данным Pulse Nigeria, стоимость автомобиля — около 407 750 долларов.
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Модель оснащена 6,7-литровым V12 мощностью 563 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды.
Внутри — роскошные сиденья, Apple Car Play, Wi-Fi и система помощи при парковке.
В коллекции футболиста уже есть несколько премиальных Mercedes.
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