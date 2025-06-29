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29 июня 2025, 02:53 |
119
0

ФОТО. Осимхен сделал себе подарок – новый Rolls-Royce за впечатляющую сумму

Виктор Осимхен порадовал себя

29 июня 2025, 02:53 |
119
0
ФОТО. Осимхен сделал себе подарок – новый Rolls-Royce за впечатляющую сумму
Instagram. Виктор Осимхен

Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен отпраздновал успешный сезон покупкой нового Rolls-Royce Cullinan 2025 года.

По данным Pulse Nigeria, стоимость автомобиля — около 407 750 долларов.

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Модель оснащена 6,7-литровым V12 мощностью 563 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Внутри — роскошные сиденья, Apple Car Play, Wi-Fi и система помощи при парковке.

В коллекции футболиста уже есть несколько премиальных Mercedes.

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фото Виктор Осимхен автомобиль lifestyle Наполи Галатасарай
Максим Лапченко Источник: Instagram
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