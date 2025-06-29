Будет ли игра? Бавария во второй раз страдает от стихии на клубном ЧМ

Игроки «Баварии» не смогли вовремя вылететь из Орландо в Майами из-за неблагоприятных погодных условий.

Команде пришлось ждать более двух часов, чтобы отправиться на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Фламенго».

Причина – мощные грозы, которые медленно перемещались по территории Флориды.

Сообщается, что немецкий клуб планировал прибыть в Майами заблаговременно, поэтому запланировал вылет на субботу в 16:40 по местному времени.

«Звучит странно, но со времен ковида мы готовы ко всему. Тогда случалось такое, что шесть игроков внезапно выбывали, и нам приходилось менять игровой план», – прокомментировал ситуацию главный тренер Винсент Компани.

Проведению матча ничего не угрожает. Команды сыграют в воскресенье в 15:00 по местному времени (в 23:00 по киевскому).

У команды уже были проблемы с вылетом команды на игру второго тура против «Бока Хуниорс».