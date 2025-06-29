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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 02:59 | Обновлено 29 июня 2025, 03:00
91
0

Будет ли игра? Бавария во второй раз страдает от стихии на клубном ЧМ

Немецкий клуб не смог вовремя вылететь на игру 1/8 финала

29 июня 2025, 02:59 | Обновлено 29 июня 2025, 03:00
91
0
Будет ли игра? Бавария во второй раз страдает от стихии на клубном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки «Баварии» не смогли вовремя вылететь из Орландо в Майами из-за неблагоприятных погодных условий.

Команде пришлось ждать более двух часов, чтобы отправиться на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Фламенго».

Причина – мощные грозы, которые медленно перемещались по территории Флориды.

Сообщается, что немецкий клуб планировал прибыть в Майами заблаговременно, поэтому запланировал вылет на субботу в 16:40 по местному времени.

«Звучит странно, но со времен ковида мы готовы ко всему. Тогда случалось такое, что шесть игроков внезапно выбывали, и нам приходилось менять игровой план», – прокомментировал ситуацию главный тренер Винсент Компани.

Проведению матча ничего не угрожает. Команды сыграют в воскресенье в 15:00 по местному времени (в 23:00 по киевскому).

У команды уже были проблемы с вылетом команды на игру второго тура против «Бока Хуниорс».

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Бавария клубный чемпионат мира по футболу Фламенго самолет погода (дождь, снег, ветер, туман)
Александр Сильченко Источник: Bild
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