Будет ли игра? Бавария во второй раз страдает от стихии на клубном ЧМ
Немецкий клуб не смог вовремя вылететь на игру 1/8 финала
Игроки «Баварии» не смогли вовремя вылететь из Орландо в Майами из-за неблагоприятных погодных условий.
Команде пришлось ждать более двух часов, чтобы отправиться на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Фламенго».
Причина – мощные грозы, которые медленно перемещались по территории Флориды.
Сообщается, что немецкий клуб планировал прибыть в Майами заблаговременно, поэтому запланировал вылет на субботу в 16:40 по местному времени.
«Звучит странно, но со времен ковида мы готовы ко всему. Тогда случалось такое, что шесть игроков внезапно выбывали, и нам приходилось менять игровой план», – прокомментировал ситуацию главный тренер Винсент Компани.
Проведению матча ничего не угрожает. Команды сыграют в воскресенье в 15:00 по местному времени (в 23:00 по киевскому).
У команды уже были проблемы с вылетом команды на игру второго тура против «Бока Хуниорс».
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