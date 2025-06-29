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29 июня 2025, 02:13 |
540
2

ФОТО. Таловеров и его возлюбленная разделись и впечатлили Instagram

Максим Таловеров и его девушка Елизавета раздали красоты

29 июня 2025, 02:13 |
540
2
ФОТО. Таловеров и его возлюбленная разделись и впечатлили Instagram
Instagram. Максим Таловеров и Елизавета

28 июня защитнику «Плимута» и сборной Украины Максиму Таловерову исполнилось 25 лет.

Его девушка эффектно поздравила футболиста, опубликовав откровенное совместное фото в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара продемонстрировала отличную форму.

Блогерша и владелица косметического бренда в Варшаве добавила шутку: «Следующая фотосессия будет новогодняя».

Пост вызвал бурную реакцию у девушек украинских футболистов, которые назвали фото «горячим» и достойным обложки.

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фото lifestyle Максим Таловеров Плимут чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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