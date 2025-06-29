ФОТО. Таловеров и его возлюбленная разделись и впечатлили Instagram
Максим Таловеров и его девушка Елизавета раздали красоты
28 июня защитнику «Плимута» и сборной Украины Максиму Таловерову исполнилось 25 лет.
Его девушка эффектно поздравила футболиста, опубликовав откровенное совместное фото в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пара продемонстрировала отличную форму.
Блогерша и владелица косметического бренда в Варшаве добавила шутку: «Следующая фотосессия будет новогодняя».
Пост вызвал бурную реакцию у девушек украинских футболистов, которые назвали фото «горячим» и достойным обложки.
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