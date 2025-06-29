ФОТО. Свитолина показала результаты фотосессии с Adidas. Огонь

Элина Свитолина привлекла внимание перед стартом Уимблдона стильной фотосессией с Adidas.

На снимках — элегантный образ на корте.

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30 июня Свитолина начнёт турнир матчем с венгеркой Анной Бондар, которую обыграла месяц назад.

Её стиль оценили Александр и Влада Зинченко, Магучих, Шевченко и другие.

В 2025 году Элина уже заработала более 1,75 млн долларов призовых.