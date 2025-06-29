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29 июня 2025, 00:58 | Обновлено 29 июня 2025, 01:21
696
0

ФОТО. Свитолина показала результаты фотосессии с Adidas. Огонь

Элина Свитолина поделилась эксклюзивными кадрами

29 июня 2025, 00:58 | Обновлено 29 июня 2025, 01:21
696
0
ФОТО. Свитолина показала результаты фотосессии с Adidas. Огонь
Instagram. Элина Свитолина

Элина Свитолина привлекла внимание перед стартом Уимблдона стильной фотосессией с Adidas.

На снимках — элегантный образ на корте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

30 июня Свитолина начнёт турнир матчем с венгеркой Анной Бондар, которую обыграла месяц назад.

Её стиль оценили Александр и Влада Зинченко, Магучих, Шевченко и другие.

В 2025 году Элина уже заработала более 1,75 млн долларов призовых.

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фото Элина Свитолина lifestyle Уимблдон (теннис) девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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