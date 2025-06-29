СТАРОДУБЦЕВА: «Я умоляла Надю сыграть со мной пару уже год и вот наконец»

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева рассказала о своей подготовке к Уимблдону, первой сопернице на травяном мейджоре и решении сыграть пару с Надеждой Киченок.

– Юля, было довольно непривычно не следить за вашими матчами в квалификации мейджора. Как проходила ваша подготовка к Уимблдону и насколько лучше или хуже ощущается игровой тонус без участия в квалификации?

– Да, мне тоже было непривычно (смеется). Это первый раз, когда мне не нужно было следить за списком. У меня был такой safe entry, что даже легко на душе, что сразу попала в основу (смеется).



Мне кажется, что для подготовки нет разницы играешь квал или нет. Возможно, у меня еще нет такого опыта, чтобы сказать помогает ли мне участие в квалификации – результаты были хорошие и были не очень после квала. В целом подготовка была хорошая, чувствую себя более-менее хорошо.

– В прошлом году вы сыграли пять матчей на Уимблдоне и хотя перед ним не имела особо успешной игровой практики, говорили, что играть на траве понравилось и покрытие вам в общем подходит. В этом году удалось поиграть перед мейджором побольше и какие ощущения от травы сейчас, уже так сказать на большем опыте?

– Да в этом году опыта побольше, но все равно у меня такой прикол случился, что все опытные игроки, когда едут на травяные турниры, берут с собой пару кроссовок для харда, чтобы тренироваться там в случае дождя, которые тут очень часто случаются. Я вообще к этому не была готова, поэтому мои тренировки на закрытом харде у меня были в травяных кроссовках (смеется). Так что это было единственное, к чему я была не готова.



В остальном – мне все также нравится играть на траве и я надеюсь, что хорошо выступлю на Уимблдоне в этом году.



– В этом сезоне вы сыграли на трех разных турнирах на траве и уже потренировались на Уимблдоне? От многих игроков слышал, что на траве каждый раз выходишь на корт и не знаешь чего ждать. Так ли это?

– Да есть такое – каждый турнир отличается травой. Не скажу, что прям супер-большая разница, но многое зависит от того, какая длина травы. Частенько подрезают траву перед матчем, а тренируешься ты вообще на другой траве – так что конечно немного ощущения разные, и это правда, что ты не знаешь чего ожидать на корте. Поэтому, тут должна быть очень хорошая работа ног.



– В первом круге у вас британка Франческа Джонс, с которой вы играли в прошлом году на грунте (Джонс выиграла в двух сетах на турнире в Мексике). Какие впечатления от ее игры и какие ожидания от матча на траве?

– Да мы играли в прошлом году в Мексике, на высоте. Я тогда первый раз поехала на турнир, который играется в таких условиях, была без опыта и сильно заболела этой «высотной» болезнью – вообще не могла встать с кровати.



Мне кажется ее теннис больше подходит именно для грунта, но все равно можно ждать чего угодно, потому что британка, играет дома, будет хорошая поддержка у нее. Так что нужно готовиться к худшему (смеется).

– На Уимблдоне вы сыграете пару с Надей Киченок. Кто был инициатором этого тандема и насколько вообще серьезно вы относитесь к парному разряду учитывая выступление в одиночке?

– Я умоляла Надю сыграть со мной пару уже год и вот наконец она согласилась (смеется). Шучу конечно, но я правда очень давно хотела сыграть пару с Надей, и она была к этому открыта, но мой рейтинг мне не позволял. Теперь наконец, я добралась до точки, где могу регистрироваться с ней на турнир и у нас появилась возможность сыграть вместе.



Я очень серьезно отношусь к паре, особенно если я играю с Надеждой Киченок (улыбается). Я люблю играть пару. В университете я много играла парный разряд и стояла первой в рейтинге и я соскучилась по паре. Я давно ее не играла, потому что раньше приходилось играть много квалификаций и понятно, что приоритет был в одиночке и мне не хотелось пропускать квал следующей недели из-за пары.



– Тогда есть вероятность, что мы увидим продолжение этого тандема в сезоне если будет такая возможность по рейтингу?

– Я надеюсь, что да. Я считаю, что Надя очень хороший парный игрок – она шикарно играет. Возможно у нее было пару неприятных моментов, какие-то проигрыши, но это совершенно ничего не значит. Я постоянно наблюдаю за ее игрой и честно: для меня она игрок топ-10 в паре. Просто возможно ей где-то не повезло пару раз. Так что да, я надеюсь мы еще сыграем в будущем.