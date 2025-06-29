ФОТО. Легенда МЮ прибыл в расположение Интер Майами. Неожиданно

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прибыл в США, чтобы посмотреть матчи плей-офф клубного чемпионата мира.

Он посетил базу «Интера Майами», о чём клуб сообщил в Instagram.

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Кин пообщался с Альбой, Суаресом и Бускетсом. Месси на снимках не было.

Фанаты сравнили Кина с Мелом Гибсоном. «Интер Майами» вышел в 1/8 финала и сыграет с ПСЖ 29 июня в Атланте.