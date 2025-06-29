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29 июня 2025, 00:34 |
788
0

ФОТО. Легенда МЮ прибыл в расположение Интер Майами. Неожиданно

Рой Кин решил посетить американский топ-клуб

29 июня 2025, 00:34 |
788
0
ФОТО. Легенда МЮ прибыл в расположение Интер Майами. Неожиданно
Instagram. Серхио Бускетс и Рой Кин

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прибыл в США, чтобы посмотреть матчи плей-офф клубного чемпионата мира.

Он посетил базу «Интера Майами», о чём клуб сообщил в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кин пообщался с Альбой, Суаресом и Бускетсом. Месси на снимках не было.

Фанаты сравнили Кина с Мелом Гибсоном. «Интер Майами» вышел в 1/8 финала и сыграет с ПСЖ 29 июня в Атланте.

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фото lifestyle Рой Кин Луис Суарес Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Майами клубный чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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