Партнер Зинченко не сразу одобрил деятельность своей эффектной возлюбленной

Защитник «Арсенала» и сборной Польши Якуб Кивиор признался, что не сразу принял профессию своей жены Клаудии Ковальчик, известной как «Королева тверка».

На 8 лет старше футболиста, Клаудия стала победительницей конкурса «Queen of Germany 2017» и дошла до полуфинала чемпионата Европы.

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В начале отношений Якуб испытывал ревность, но позже принял её выбор.

Сейчас пара живёт между Англией и Италией.