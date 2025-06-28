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28 июня 2025, 23:41 | Обновлено 28 июня 2025, 23:46
701
0

Партнер Зинченко не сразу одобрил деятельность своей эффектной возлюбленной

Якуб Кивиор встречается с ослепительной красавицей

28 июня 2025, 23:41 | Обновлено 28 июня 2025, 23:46
701
0
Партнер Зинченко не сразу одобрил деятельность своей эффектной возлюбленной
Instagram. Якуб Кивиор

Защитник «Арсенала» и сборной Польши Якуб Кивиор признался, что не сразу принял профессию своей жены Клаудии Ковальчик, известной как «Королева тверка».

На 8 лет старше футболиста, Клаудия стала победительницей конкурса «Queen of Germany 2017» и дошла до полуфинала чемпионата Европы.

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В начале отношений Якуб испытывал ревность, но позже принял её выбор.

Сейчас пара живёт между Англией и Италией.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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