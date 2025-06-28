Другие новости28 июня 2025, 23:04 |
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ФОТО. Педри показал свой отдых в Африке. Эпичные снимки
Педри проводит отпуск вместе с семьей
28 июня 2025, 23:04 |
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри поделился фотографиями с отпуска.
22-летний футболист опубликовал множество снимков и видео на своей странице в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Педри вместе с семьей отправился в Африку и впечатлил всех местным колоритом:
«Прекрасная семья! Вы – самые лучшие!», – хвалят футболиста за его семейный отпуск в комментариях.
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