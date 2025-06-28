ФОТО. Педри показал свой отдых в Африке. Эпичные снимки

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри поделился фотографиями с отпуска.

22-летний футболист опубликовал множество снимков и видео на своей странице в Instagram.

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Педри вместе с семьей отправился в Африку и впечатлил всех местным колоритом:

«Прекрасная семья! Вы – самые лучшие!», – хвалят футболиста за его семейный отпуск в комментариях.