ФОТО. Где отдыхает жена новичка Металлист 1925. Не в Украине

Юлиана Шабанова, жена защитника «Металлиста 1925» Артема Шабанова, опубликовала эффектное фото с отдыха на Ибице.

Она позирует на яхте в черном бикини на фоне Средиземного моря.

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Снимок быстро собрал восторженные комментарии и комплименты подписчиков:

«Красавица», – пишут её фолловеры.