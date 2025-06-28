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28 июня 2025, 22:38 |
285
1

ФОТО. Где отдыхает жена новичка Металлист 1925. Не в Украине

Юлиана Шабанова наслаждается отпуском в Ибице

28 июня 2025, 22:38 |
285
1
ФОТО. Где отдыхает жена новичка Металлист 1925. Не в Украине
Instagram. Юлиана Шабанова

Юлиана Шабанова, жена защитника «Металлиста 1925» Артема Шабанова, опубликовала эффектное фото с отдыха на Ибице.

Она позирует на яхте в черном бикини на фоне Средиземного моря.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Снимок быстро собрал восторженные комментарии и комплименты подписчиков:

«Красавица», – пишут её фолловеры.

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фото lifestyle Артем Шабанов девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Відхилюся від теми.
Серед біженців з України є різні люди. Знаю одного Івана з Хмельниччини. Приїхав з жінкою десь з невеликого села.З першого погляду типічний алкоголік  Через тиждень вже вийшли на роботу, Без мови, але з бажанням. Жінка на фабриці він на будівництві. 
Раз поїхали на відпочинок, другий раз, а інші язіка нє знают, работу тяжєло найті, сидять на виплатах і заздрять Івану, та постійно його обговорюють.
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