Другие новости28 июня 2025, 22:38 |
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ФОТО. Где отдыхает жена новичка Металлист 1925. Не в Украине
Юлиана Шабанова наслаждается отпуском в Ибице
28 июня 2025, 22:38 |
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Юлиана Шабанова, жена защитника «Металлиста 1925» Артема Шабанова, опубликовала эффектное фото с отдыха на Ибице.
Она позирует на яхте в черном бикини на фоне Средиземного моря.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Снимок быстро собрал восторженные комментарии и комплименты подписчиков:
«Красавица», – пишут её фолловеры.
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Серед біженців з України є різні люди. Знаю одного Івана з Хмельниччини. Приїхав з жінкою десь з невеликого села.З першого погляду типічний алкоголік Через тиждень вже вийшли на роботу, Без мови, але з бажанням. Жінка на фабриці він на будівництві.
Раз поїхали на відпочинок, другий раз, а інші язіка нє знают, работу тяжєло найті, сидять на виплатах і заздрять Івану, та постійно його обговорюють.