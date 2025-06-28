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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 21:01 |
129
0

Палмейрас и Ботафого не забили голов в основное время в матче КЧМ-2025

Клубы за 90 минут сыграли 0:0 – будет дополнительное время

28 июня 2025, 21:01 |
129
0
Палмейрас и Ботафого не забили голов в основное время в матче КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Палмейрас - Ботафого

В субботу, 28 июня, проходит первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором играют две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч проходит в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра началась в 19:00 по киевскому времени. Завершилось основное время матча. Команды голов не забивали – оба клуба ждет два дополнительных тайма по 15 минут, а если победитель не определится, то будет серия пенальти.

В четвертьфинале победитель этой пары сыграет против «Бенфики» или «Челси».

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Палмейрас Ботафого клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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