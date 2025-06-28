Палмейрас и Ботафого не забили голов в основное время в матче КЧМ-2025

В субботу, 28 июня, проходит первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором играют две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч проходит в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».

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Игра началась в 19:00 по киевскому времени. Завершилось основное время матча. Команды голов не забивали – оба клуба ждет два дополнительных тайма по 15 минут, а если победитель не определится, то будет серия пенальти.

В четвертьфинале победитель этой пары сыграет против «Бенфики» или «Челси».