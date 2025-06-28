Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок

Киевское «Динамо» планирует усилить защиту в летнее трансферное окно.

По информации польского журналиста Петра Слонки, ожидается, что к «Динамо» в ближайшее время присоединится очень классный центральный защитник.

Однако отмечается, что 21-летний воспитанник киевлян Максим Дячук может перейти в «Лехию» Гданьск.

Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».

Киевляне также претендовали на трансфер центрбека Артема Шабанова, однако тот перешел «Металлист 1925».