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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 23:02 | Обновлено 28 июня 2025, 23:20
2715
2

Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок

Киевляне усилят центральную линию

28 июня 2025, 23:02 | Обновлено 28 июня 2025, 23:20
2715
2
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
ФК Динамо

Киевское «Динамо» планирует усилить защиту в летнее трансферное окно.

По информации польского журналиста Петра Слонки, ожидается, что к «Динамо» в ближайшее время присоединится очень классный центральный защитник.

Однако отмечается, что 21-летний воспитанник киевлян Максим Дячук может перейти в «Лехию» Гданьск.

Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».

Киевляне также претендовали на трансфер центрбека Артема Шабанова, однако тот перешел «Металлист 1925».

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Дмитрий Олейник Источник: Петр Слонка
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