Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Киевляне усилят центральную линию
Киевское «Динамо» планирует усилить защиту в летнее трансферное окно.
По информации польского журналиста Петра Слонки, ожидается, что к «Динамо» в ближайшее время присоединится очень классный центральный защитник.
Однако отмечается, что 21-летний воспитанник киевлян Максим Дячук может перейти в «Лехию» Гданьск.
Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».
Киевляне также претендовали на трансфер центрбека Артема Шабанова, однако тот перешел «Металлист 1925».
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